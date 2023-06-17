Thần Tài chốt sổ: 3 con giáp sự nghiệp thuận lợi, phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, cuộc sống giàu sang phú quý trong 7 ngày đầu tháng 7/2023

Người tuổi Tị cần hạn chế mâu thuẫn với các cấp lãnh đạo. Nếu khiến quan hệ đôi bên trở nên quá gay gắt thì tương lai, bạn sẽ dễ bị chèn ép, không có lợi cho phát triển đường dài. Với người làm lãnh đạo, con giáp này chớ nên độc đoán, kiêu ngạo, bắt cấp dưới làm theo ý mình và bỏ ngoài tai những lời góp ý. Nếu bạn chỉ khăng khăng làm theo ý mình thì tinh thần làm việc của nhân viên sẽ ngày càng xuống dốc, khiến tập thể khó phát triển.

Bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gần như không phải quá lo lắng về các kế hoạch kiếm tiền khi rất nhiều tín hiệu tích cực cho thấy bản mệnh đang đi đúng đường. Nhờ vậy mà con giáp này cũng có thu nhập dồi dào hơn Người kinh doanh buôn bán có cơ hội gia tăng lợi nhuận, trong khi đó người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ công việc chính, có thể là được thưởng hoặc làm thêm. Tuy nhiên, tuổi Mùi hãy cố gắng bằng chính sức mình chứ đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tốt đẹp. Các cặp đôi tin tưởng hoàn toàn vào đối phương khiến cho mối quan hệ càng thêm khăng khít. Khi bản mệnh thể hiện sự tin tưởng của mình, đối phương sẽ cảm thấy yên tâm hơn về mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn, mọi việc diễn ra đúng như những gì đã dự liệu. Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai bản mệnh có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận.

Vận trình tình cảm cũng êm đẹp, tình cảm của cặp đôi gắn kết, mặn nồng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ gì nữa kẻo cơ hội trôi qua mất.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm