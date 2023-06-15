Thần Phật ưu đãi: 3 con giáp có chuyển biến tích cực, hút cạn lộc trời, tài vận tăng lên thấy rõ, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền chảy ào ào về túi trong 10 ngày cuối tháng 6/2023

Nhờ có Lục hợp mà con giáp tuổi Dậu nhận được sự trợ giúp và điều quan trọng là bạn biết lắng nghe, ghi nhận góp ý để sửa sai, hoàn thiện những gì mình đang tiến hành. Vận trình tình cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian này khi bạn biết hạ bớt cái tôi, trở nên thấu hiểu và dịu dàng hơn với một nửa của mình.

Thậm chí có lúc mối quan hệ lại có cơ hội thăng hoa, đẹp đẽ như thuở ban đầu. Chính Quan hỗ trợ để tuổi Dậu khai thác tiềm năng của mình. Lúc này những khởi đầu hứa hẹn trong cuộc sống sẽ xuất hiện. Vì thế, hãy quan sát và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tiềm năng nhé.

Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bạn làm gì cũng vấp phải sự phản đối của bạn bè, đồng nghiệp. Có đôi khi, bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi này và muốn từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có thể hành động trước nay của bạn không được lòng mọi người xung quanh, bạn đã đắc tội với nhiều người từ lúc nào mà không hay.

Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Ấn là nguồn động lực lớn để tuổi Hợi mở mang tầm nhìn của mình, cần đọc sách thêm hoặc nếu điều kiện cho phép, những khoá học nhỏ nâng cao kỹ năng cũng sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức. Chuyện tiền nong có thể là chủ đề gây tranh cãi trong ngày hôm nay, thế nhưng cuối cùng thì mỗi người phải tự tìm cách lo lấy chính bản thân mình. Bạn chỉ cần tìm phương cách phù hợp với bản thân mình là đủ.



Với chuyện tình cảm cố gắng trốn tránh chưa bao giờ là điều nên làm cả, khoảng thời gian thích hợp để bạn học cách đối mặt với những khó khăn, dũng cảm giải quyết vấn đề. Đôi khi đó là cơ hội để hai người hiểu nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm