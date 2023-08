CHÚ Ý: Ngay ngày mai 16/6, 3 con giáp may mắn đón tài lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ, đón nhận hỷ sự triền miên

Thìn làm ăn thuận lợi, đi xa về gần thượng lộ bình an có ơn trên chỉ đường. Xin việc hay thi cử, học hành đều nhanh nhẹn và trót lọt. Thời gian sắp tới đây nhiều bạn sẽ chuyển công tác hoặc được tham gia vào dự án quan trọng. Tam Hội cũng đem lại tín hiệu tích cực cho tài vận của con giáp này. Bản mệnh nên tiến hành cầu tài cầu lộc để cuối tháng có tiền về, làm ăn suôn sẻ. Nay nếu bản mệnh tiến hành gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng hay khai trương giao dịch thì sẽ thu được lợi lớn.

Chuyện tình cảm có chút bất đồng vì gặp cục diện Mộc khắc Thổ. Có người vô tâm phớt lờ bạn như chưa hề quen biết, các bạn trẻ dễ gặp kẻ không chung tình. Vì quá thương người và hay giúp người nên Thìn cũng hay bị lợi dụng lòng tốt, giúp người hại mình.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi. Con giáp này cứ chuyên tâm vào công việc chính thì những nỗ lực sẽ được nhìn nhận và gặt hái được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập của tuổi Tỵ gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng rất thuận lợi. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

