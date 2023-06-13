Thầy phong thủy tiết lộ 3 con giáp sở hữu những tài năng hơn người, nắm trọn cơ may, chạm tay vào thành công, làm ăn phát đạt, giàu có khiến ai cũng ganh tỵ trong 33 ngày tới

Công việc của tuổi Tỵ diễn ra khá tốt. Con giáp này làm việc với nhiều cảm hứng nên gặp vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Mọi việc được hoàn thành hiệu quả nên tuổi Sửu được cấp trên khen ngợi. Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ nhìn chung khá tốt. Hãy tập tiết kiệm từ số tiền nhỏ, nếu thói quen nhỏ này mà duy trì trong thời gian dài sẽ khiến bạn phải bất ngờ và điều này cũng giúp bạn chi tiêu một cách hợp lý hơn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Tuổi Tỵ và người ấy sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ và lãng mạn. Chỉ cần những điều đơn giản mà chân thành cũng giúp mối quan hệ của hai người trở nên bền chặt, khăng khít hơn.

Cục diện Tương Xung xảy ra cho thấy người tuổi Thân phải đối mặt với những chuyện không vui. Điềm báo dễ có bất hòa xảy ra, các mối quan hệ xấu đi nhanh chóng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình hợp tác làm việc chung hay đàm phán khách hàng. Bạn khó đạt được mục tiêu như dự tính vào ngày này. Bên cạnh đó, tuổi này còn có điềm báo gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có liên quan đến tài chính nên cần hết sức chú ý. Chỉ vì muốn thỏa mãn những sở thích của bản thân nên bản mệnh không ngại ngần chi tiền vào những thứ xa xỉ, nguy cơ cháy túi hiện hữu trước mắt.

Kim – Mộc xung khắc khiến chuyện tình cảm không có được tiếng nói chung, vợ chồng dễ nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn, nguyên nhân có thể do vấn đề tiền bạc hoặc vì quan điểm và cách nuôi dạy, chăm sóc con cái. Thay vì nóng giận thì cả hai nên học cách lắng nghe và cùng nhau đưa ra những phương án tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Con giáp này luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng. Có thể nói, đây là một năng lực đặc biệt của bản mệnh bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại không thuận lợi khi tuổi Mùi và đối phương dễ xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là cách mà bản mệnh muốn duy trì trong mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm