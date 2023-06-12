Bắt đầu từ tháng 7/2023, 3 con giáp đổi đời, làm việc gì cũng suôn sẻ, hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối, niềm vui đang chờ phía trước, sớm gặp người yêu định mệnh

Người tuổi Tuất có vẻ nóng nảy quá mức, bạn dễ "chuyện bé xé ra to", gây bất hòa trong nội bộ, thậm chí làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Với người làm lãnh đạo, bạn cần tránh hành xử theo cảm tính. Trước khi nói gì hoặc đưa ra quyết định gì, bạn cần suy tính kĩ càng, nếu không dễ nhận lại sự bất mãn của nhân viên, thậm chí khiến người khác cho rằng vị trí bạn có được là không xứng đáng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Nguy là ngày xấu để tiến hành mọi công việc. Vì vậy, bạn nên gác lại những kế hoạch lớn của mình và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy quá trình thực hiện mới gặp nhiều thuận lợi.

Dù có bị cấp trên hay đồng nghiệp gây khó dễ, tuổi Dậu vẫn không ngừng vươn lên. Sự cố gắng giúp con giáp này bứt phá mọi giới hạn và gặt hái thành công. Không ai có thể phủ nhận công lao hay tài năng của bản mệnh. Người làm kinh doanh có thể nắm bắt được cơ hội đến vào thời điểm giữa tuần. Tuổi Dậu tìm ra cách khắc phục cho mọi khó khăn và chẳng ngại thử sức trong những lĩnh vực mới. Là người dẫn đầu xu thế, bản mệnh thu về một khoản bộn tiền nếu so với đối thủ. Con giáp này sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, bất kể đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người trẻ tuổi hãy tích cực rèn luyện bản thân, khi đã đứng vững trên đôi chân mình, bản mệnh có thể làm được những việc khiến mọi người kinh ngạc.

Vận trình tình cảm trong tuần cũng rất tốt đẹp. Đối phương luôn đồng hành cùng bản mệnh trong mỗi bước đi, nhờ vậy mà bản mệnh cảm thấy tràn đầy niềm tin và động lực. Con giáp này rất quý trọng những điều mà đối phương dành tặng cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ vướng phải họa quan trường. Tốt nhất, bạn hạn chế tranh cãi với mọi người và đặc biệt là mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Hãy cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Ngược lại, người giữ vị thế cao cũng chớ sử dụng quyền lực của mình để chèn ép người khác. Hành động của bản mệnh có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét, không muốn tiếp tục làm việc dưới trướng của bạn nữa.

Thổ khắc Thủy, dù đôi bên vẫn còn tình cảm dành cho nhau nhưng không thể phủ nhận được những mâu thuẫn đang dần nảy sinh. Đối phương đưa ra những ý kiến áp đặt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn lắng nghe.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm