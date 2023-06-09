Đúng 13 ngày cuối tháng 6/2023 QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÙ TRỢ: 3 con giáp thăng quan phát tài, công danh vinh hiển, thu nhập tăng vọt, tiền ồ ạt chảy vào túi, tha hồ đón lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 15:19

Bắt đầu từ lúc này, 3 người tuổi sau có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền tận hưởng cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Ngọ

Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Đúng 13 ngày cuối tháng 6/2023 QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÙ TRỢ: 3 con giáp thăng quan phát tài, công danh vinh hiển, thu nhập tăng vọt, tiền ồ ạt chảy vào túi, tha hồ đón lộc trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp có phần chững lại, thậm chí còn có dấu hiệu sa sút nhiều. Có thể có kẻ tiểu nhân nắm bắt được sơ hở của và tìm cách phá hoại bản mệnh. Con giáp này cũng không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những nơi nguy hiểm. Nếu không thận trọng, tuổi Mùi sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang có đôi chút phụ thuộc vào đối phương mà đánh mất bản thân mình. Không chỉ không biết yêu thương bản thân, bản mệnh còn khiến đối phương thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát quá chặt chẽ. Sự bó buộc khiến hai bên mệt mỏi, chuyện tình cảm dễ tan vỡ.

Đúng 13 ngày cuối tháng 6/2023 QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÙ TRỢ: 3 con giáp thăng quan phát tài, công danh vinh hiển, thu nhập tăng vọt, tiền ồ ạt chảy vào túi, tha hồ đón lộc trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có được một túi tiền rủng rỉnh, đặc biệt là với những người làm công việc tự do. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức của bạn cũng được trả công xứng đáng. Những ai luôn chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Bạn làm việc tốt nên tạo ấn tượng tốt đẹp với đối tác, khách hàng. Càng ngày bạn càng mở rộng được mạng lưới hợp tác của mình, kiếm tiền về đầy túi.

Thổ sinh Kim, bạn và người ấy tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Hai người ở cạnh nhau, dù không làm gì cũng thấy hạnh phúc. Nếu tình cảm đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Đúng 13 ngày cuối tháng 6/2023 QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÙ TRỢ: 3 con giáp thăng quan phát tài, công danh vinh hiển, thu nhập tăng vọt, tiền ồ ạt chảy vào túi, tha hồ đón lộc trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời

Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới