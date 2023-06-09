Đúng 13 ngày cuối tháng 6/2023 QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÙ TRỢ: 3 con giáp thăng quan phát tài, công danh vinh hiển, thu nhập tăng vọt, tiền ồ ạt chảy vào túi, tha hồ đón lộc trời ban

Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Công danh sự nghiệp có phần chững lại, thậm chí còn có dấu hiệu sa sút nhiều. Có thể có kẻ tiểu nhân nắm bắt được sơ hở của và tìm cách phá hoại bản mệnh. Con giáp này cũng không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những nơi nguy hiểm. Nếu không thận trọng, tuổi Mùi sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang có đôi chút phụ thuộc vào đối phương mà đánh mất bản thân mình. Không chỉ không biết yêu thương bản thân, bản mệnh còn khiến đối phương thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát quá chặt chẽ. Sự bó buộc khiến hai bên mệt mỏi, chuyện tình cảm dễ tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có được một túi tiền rủng rỉnh, đặc biệt là với những người làm công việc tự do. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức của bạn cũng được trả công xứng đáng. Những ai luôn chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Bạn làm việc tốt nên tạo ấn tượng tốt đẹp với đối tác, khách hàng. Càng ngày bạn càng mở rộng được mạng lưới hợp tác của mình, kiếm tiền về đầy túi.



Thổ sinh Kim, bạn và người ấy tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Hai người ở cạnh nhau, dù không làm gì cũng thấy hạnh phúc. Nếu tình cảm đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm