Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời

Tuổi Mão thường xuyên gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới. Trước khi trách người, bản mệnh cũng cần xem lại cách cư xử của bản thân, xem mình hành động như vậy có đúng hay không. Với người làm ăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dừng bước vào lúc này thì mọi công lao sẽ đổ sông đổ bể. Con giáp này nên nhắc nhở mình cố gắng, rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường.

Nếu có việc cần phải đi xa, tuổi Mão nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Nhờ có Lục hợp che chắn nên con giáp tuổi Thìn hay gặp may. Một số người mà bạn vẫn cho là đối thủ có thể sẽ biến thành trợ thủ và giúp bạn đảo ngược tình thế. Thương Quan khiến tuổi Thìn thường xuyên có cảm giác mình là nạn nhân, bạn không muốn chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã gây ra. Nếu bạn không nắm thế chủ động thì sẽ luôn có các nguy cơ rình rập, khó khăn vẫn còn rất nhiều.



Trong chuyện tình yêu, giữa hai bạn sẽ cảm thấy có một chút xa cách vì thời gian qua bạn đã mải mê theo đuổi công việc và quên mất chăm sóc cho mối quan hệ. Chính vì vậy, hãy dành thêm thời gian bên cạnh nửa kia nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường khăng khăng với ý kiến của mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Có chính kiến là tốt, song bản mệnh không nên biến mình thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết phân biệt đúng sai. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ. Khi có quan hệ rộng rãi, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, tuổi Tỵ sẽ còn được giới thiệu cho những cơ hội mà bình thường ít được tiếp xúc.

Người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong nhà kho, phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm