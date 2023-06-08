Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 08/06/2023 22:45

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường xuyên gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới. Trước khi trách người, bản mệnh cũng cần xem lại cách cư xử của bản thân, xem mình hành động như vậy có đúng hay không. Với người làm ăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dừng bước vào lúc này thì mọi công lao sẽ đổ sông đổ bể. Con giáp này nên nhắc nhở mình cố gắng, rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường.

Nếu có việc cần phải đi xa, tuổi Mão nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Lục hợp che chắn nên con giáp tuổi Thìn hay gặp may. Một số người mà bạn vẫn cho là đối thủ có thể sẽ biến thành trợ thủ và giúp bạn đảo ngược tình thế. Thương Quan khiến tuổi Thìn thường xuyên có cảm giác mình là nạn nhân, bạn không muốn chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã gây ra. Nếu bạn không nắm thế chủ động thì sẽ luôn có các nguy cơ rình rập, khó khăn vẫn còn rất nhiều.

Trong chuyện tình yêu, giữa hai bạn sẽ cảm thấy có một chút xa cách vì thời gian qua bạn đã mải mê theo đuổi công việc và quên mất chăm sóc cho mối quan hệ. Chính vì vậy, hãy dành thêm thời gian bên cạnh nửa kia nhé. 

Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường khăng khăng với ý kiến của mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Có chính kiến là tốt, song bản mệnh không nên biến mình thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết phân biệt đúng sai. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ. Khi có quan hệ rộng rãi, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, tuổi Tỵ sẽ còn được giới thiệu cho những cơ hội mà bình thường ít được tiếp xúc.

Người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong nhà kho, phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Đầu tuần mới từ 12/6 QUAN ÂM BỒ TÁT ƯU ÁI: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may chiếu rọi, cập bến giàu có, hốt bạc liền tay, chinh phục sự nghiệp rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 7 ngày 9-15/6 BỒ TÁT CHE CHỞ: 3 con giáp phất lên vù vù, bội thu nhiều hoa thơm trong sự nghiệp, tiền tài và phú quý đua nhau về, cơ hội tình duyên đến

Liên tiếp 7 ngày 9-15/6 BỒ TÁT CHE CHỞ: 3 con giáp phất lên vù vù, bội thu nhiều hoa thơm trong sự nghiệp, tiền tài và phú quý đua nhau về, cơ hội tình duyên đến

Cát tinh xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí nên nắm bắt cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 38 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 49 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy