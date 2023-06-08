Liên tiếp 7 ngày 9-15/6 BỒ TÁT CHE CHỞ: 3 con giáp phất lên vù vù, bội thu nhiều hoa thơm trong sự nghiệp, tiền tài và phú quý đua nhau về, cơ hội tình duyên đến

Sự nghiệp của tuổi Dần phát triển hanh thông. Bản mệnh là cánh tay đắc lực của lãnh đạo nên luôn được giao cho phụ trách những công việc quan trọng. Con giáp này sắp được chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, tuổi Dần phải đối diện với những đổ vỡ và tổn thương. Dường như mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đã đi đến tận cùng, hai người không còn tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau nữa. Con giáp này không nên quá trách móc bản thân vì những gì đã qua. Hãy suy nghĩ tích cực để có thể dần dần hướng tới tương lai. Tương lai luôn có những người xứng đáng hơn để bản mệnh gửi gắm tình cảm của mình.

Tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn trong cục diện kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường bản mệnh, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn. Bên cạnh việc tìm xem ai là kẻ hãm hại mình, con giáp này cũng cần nhìn nhận lại bản thân xem công việc hiện tại có lỗ hổng ở đâu không. Những sơ hở đó đang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng.

May mắn rằng chuyện tình cảm của tuổi Tý lại rất thuận lợi. Con giáp này nhận ra ai là người thật lòng với mình và cũng dành cho đối phương một tình cảm tương đương. Mối quan hệ của hai người rất đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi vấn đề trong cuộc sống được người ấy che chở giúp tuổi Sửu có thêm nhiều động lực, nhất là khi có Tam hợp ghé thăm bạn càng cảm thấy trân trọng mối quan hệ hiện tại hơn bao giờ hết. Không phải ai cũng đủ may mắn có một người ở bên động viên, hỗ trợ như bạn. Thực Thần che chở giúp con giáp tuổi Sửu nhận thức rõ được vai trò, giá trị của mình, bạn không dễ bị vài lời chê bai mà mất cảm hứng. Cơ hội để bạn thể hiện bản thân cũng đang sẵn có.



Hứa hẹn bản mệnh sẽ có khoảng thời gian vui vẻ hết nấc để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Hãy hết mình trong các cuộc vui và cởi mở hơn với mọi người xung quanh!

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm