Bắt đầu từ ngày mai 9/6 CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: 3 con giáp thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc, số dư tài khoản tăng lên không ngừng, sớm sắm nhà lầu xe hơi, tình cảm thăng hoa, tận hưởng cuộc sống hoàng gia

Công việc của Dậu đỡ thị phi hơn nhiều. Quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sau này. Vận tài có tín hiệu tươi sáng, những người đang chờ tăng lương, tiền thưởng hay tiền hỗ trợ sẽ có may mắn nên có quyền hy vọng. Khi đã cố gắng hết mình bản mệnh xứng đáng nhận được những phần thưởng tương xứng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này hài hòa, cởi mở, vui tính, cũng dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Tuổi Dậu không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với mình. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên có thêm bạn bè, hàng xóm giúp đỡ.

Tuổi Hợi đang làm chức to, quản lý nên cẩn thận sai sót trong công việc. Những người làm công ăn lương cũng nên tránh xa kiện tụng, cãi vã với công ty cũ, cấp trên vì người thiệt thòi chính là bản mệnh. Đầu óc kinh doanh sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong công việc ngày hôm nay và thu về tài lộc đầy tay. Cứ kiếm tiền theo ý mình đừng để ý thiên hạ dèm pha, lộc ai thì người đó hưởng sao phải bận tâm.

Tiếc là vận trình tình cảm lại ảm đạm, có điềm chia ly, tách biệt. Có khả năng tuổi Hợi sẽ gặp phải những rắc rối trong những vấn đề gia đình và tình yêu của mình. Cố gắng đừng trút giận lên người khác khi bản mệnh gặp phải những vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhờ Tam Hội trợ mệnh nên có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự chăm chỉ vcủa bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng tốt với người làm lãnh đạo rất nhiều. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, còn bạn thì cố gắng mỗi ngày để ngẩng mặt lên với đời. Tài vận nhờ ảnh hưởng từ Thực Thần nên cũng thu được khá nhiều lộc lá trong ngày này. Sự hào phóng và nhiệt tình của Tuất khiến mọi người yêu quý, hay cho bạn lộc ăn hoặc cho quà. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản tiền lời từ khoản đầu tư trước đó.

Cục diện Thổ sinh Kim cho biết Tuất có được những người bạn đúng nghĩa, những người yêu thương và trân trọng mình. Sự lương thiện của bạn là tiến bộ rất lớn trong quá trình sửa đổi tính cách khiến ai cũng nhận ra, bạn sẽ sớm gặp được quý nhân của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm