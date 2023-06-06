Trong vòng 13 ngày liên tiếp (8-15/6): 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, thu hút được nhiều cơ hội phát triển, tiền tỷ rót mật đầy túi, lộc lá xum xuê, đại phú đại quý

Với tuổi Dậu, chịu tác động từ hung tinh Thiên Quan, đường sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều trắc trở trong ngày thứ 3 này. Bản mệnh phải đối mặt với không ít áp lực từ cả cấp trên lẫn đối tác, thúc ép tiến độ liên tục. Thời gian này bạn chỉ nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Thời điểm này tài vận biến động mạnh, sẽ không tốt cho việc đầu tư kinh doanh. Hơn nữa, còn có điềm báo dễ bị lừa gạt, mất cắp nên dù nhiều tiền đến mấy bạn cũng đừng khoe khoang. Ngoài ra cũng không nên cho vay mượn tiền, nhất là những người hứa hẹn nghe có vẻ bùi tai, có khả năng bạn sẽ mất cả tiền bạc lẫn tình cảm đấy.

Nếu đã có đôi có cặp hoặc kết hôn rồi thì bạn cũng nên dành thêm thời gian cho gia đình và nửa kia của mình. Vẫn biết công việc hiện tại bận rộn là thế, nhưng đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với mọi người, nhất là khi nửa kia của bạn để cả hai luôn đồng hành cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bản mệnh còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm con giáp này nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bản mệnh biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân.

Vận trình tình cảm lứa đôi cũng thêm thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thủa ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bản mệnh luôn bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trôi qua khá nhẹ nhàng, thoải mái nhất trong 12 con giáp. Trong công việc bạn cũng không cần phải lo lắng hay áp lực điều gì, mọi thứ đang phát triển đúng như mong muốn của bạn.

Tình cảm của bạn và người ấy đang trên đà tiến triển tốt, tuy nhiên cả hai vẫn cần nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm