VẠN SỰ KHỞI SẮC liên tiếp trong 5 ngày 7-11/6: Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về nhà, đặc biệt gia đình đón hỷ sự

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Hợi và nửa kia dễ to tiếng với nhau vì những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Nếu điều này cứ liên tục tiếp diễn, hai người sẽ dần cảm thấy mệt mỏi và không muốn quan tâm đến nhau nữa, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Người độc thân nên từ bỏ những suy nghĩ cố hữu trong chuyện tình cảm. Hãy mạnh dạn bước qua quá khứ để có thể mở lòng với mọi người xung quanh. Rất nhiều người vẫn luôn chân thành dành tình cảm cho bạn đấy. Thiên Ấn chiếu mệnh, sự nghiệp của bạn có những bước phát triển nhanh chóng không ngờ đến trong ngày hôm nay, tất cả là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mọi công sức bạn bỏ ra đều được trả công xứng đáng.

Tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí, những người bản mệnh từng coi là bạn bè tốt cũng trở mặt vì cái lợi trước mắt. Hãy cẩn thận kẻo bị người khác chiếm mất công lao.

Người làm ăn cũng không thu được khoản lợi nhuận như mong muốn vì tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Con giáp này nên cẩn trọng từng đường đi nước bước, dù là trong công việc quen thuộc cũng chớ nên lơ là.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư, càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với. Tuy nhiên, vận trình lại càng tốt lên. Trong công việc, con giáp này đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn.

Vận trình tình duyên có đôi chút nhạt nhòa, bản mệnh nên cùng nửa kia đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Người độc thân vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc nên không mảy may nghĩ đến yêu đương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm