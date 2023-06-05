Bắt đầu từ giữa tháng 6/2023: 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền căng đầy ví, gia tài khang trang, sống trong vinh hoa phú quý

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân hãm hại. Không phải cứ ai tỏ vẻ tốt bụng, nhiệt tình với bạn cũng thật sự muốn tốt cho bạn đâu. Có thể kẻ đó đang chờ lúc bạn lơ là để đâm sau lưng bạn đấy. Vì thế, việc cần làm là tập trung vào các nhiệm vụ được phân công và tự lực cố gắng làm cho tốt. Bản mệnh không nên nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác chỉ vì lười biếng, muốn được nghỉ ngơi trong chốc lát.

Hỏa sinh Thổ, may mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu khá tốt lành. Bạn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của người thân nên khi nào về đến nhà, bạn cũng cảm thấy rất thư giãn, nhẹ nhõm, có thể quên đi mọi áp lực cuộc sống.

Tuổi Dần

Vận xui của tuổi Dần lấn át hết may mắn bản mệnh có thể có được. Vận trình công danh sự nghiệp không có bước tiến vượt bậc nào. Nhiều sự kiện bất ngờ xảy đến nên cần chú ý kẻo xảy ra xung đột, cãi cọ với người khác. Xung quanh tuổi Dần vẫn có những kẻ tiểu nhân đang rình mò, tìm cơ hội để phá hoại mọi thành quả đã gây dựng bấy lâu nay. Nếu lúc này không giữ được bình tĩnh mà mất kiểm soát, nổi nóng vì những chuyện không đâu, cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tuần lại khá ảm đạm, mâu thuẫn xảy ra giữa các cặp đôi khiến hai người khó có thể hàn gắn được. Con giáp này cảm thấy thất vọng khi tình cảm mà bản thân trao đi nhiều nhưng cuối cùng nhận về chẳng được bao nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão về những nguy cơ trong chuyện làm ăn. Bạn chớ chạy theo cái lợi trước mắt hoặc bắt chước người này người khác. Trước khi bỏ vốn đầu tư, bạn cần thu thập thông tin và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, chính vì vậy mà bạn không ngại trò chuyện với những người mới gặp. Cứ giữ vững đà này, bạn sẽ nhanh chóng gặp được nửa kia của mình thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm