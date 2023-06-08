Công việc của tuổi Mùi không tốt, học hành cũng sa sút, dễ thôi học, nhảy việc hoặc ấm ức trong lòng. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, tiểu nhân bày mưu ám hại nên nhiều lúc sắp chạm tới thành công thì lại thất bại. Vận trình tài lộc trong ngày vẫn trên đà tăng tiến nên cũng được an ủi phần nào. Nhưng những người làm công ăn lương thì không được hưởng điều này, chỉ có những ai buôn bán kinh doanh thì mới có lộc, tiền bạc thu về đầy tay.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Mùi cảm cực kỳ may mắn, gặp hung hóa cát. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì với nhau, cứ hoan hỉ thì đời sẽ hoan hỉ lại với mình. Gặp người lớn tuổi khó tính thì mặc kệ, không tranh cãi thì phúc phần sẽ về với mình.

Công việc của Dậu đỡ thị phi hơn nhiều. Quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sau này. Vận tài có tín hiệu tươi sáng, những người đang chờ tăng lương, tiền thưởng hay tiền hỗ trợ sẽ có may mắn nên có quyền hy vọng. Khi đã cố gắng hết mình bản mệnh xứng đáng nhận được những phần thưởng tương xứng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này hài hòa, cởi mở, vui tính, cũng dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Tuổi Dậu không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với mình. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên có thêm bạn bè, hàng xóm giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nên nhớ bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần bạn có can đảm thì không gì có thể ngăn cản bạn tiến lên. Vốn là con giáp thông minh nên Thân hãy mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực mới, khả năng cao bạn sẽ tìm ra được con đường phù hợp với mình trong năm nay. Nhờ Thiên Tài hỗ trợ nên người làm công ăn lương sẽ có cơ hội nhận thêm tiền hoặc dành được ra khoản tiết kiệm kha khá. Các bạn trẻ tuổi thân vô cùng hoạt bát và năng động nên không chịu thua kém ai, rảnh rỗi là kiếm việc làm để tăng thu nhập phụ.

Hai hành Kim tương hòa cho thấy tuổi Thân khá ổn định và chín chắn trong chuyện yêu đương. Nhưng dù hạnh phúc đến mấy thì vẫn có đôi lần bạn thấy cô đơn vì chẳng còn thời gian cho những cuộc tụ tập bạn bè thân thiết.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm