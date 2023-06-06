Chân dung 3 con giáp cực kỳ VIÊN MÃN vào 3 ngày cuối tuần 9,10,11/6: Dễ dàng gặt hái được trái ngọt, làm ăn tấn tới, choáng váng vì đếm tiền, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 06/06/2023 23:24

Những người sau sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt, sống không tham vọng, tận hưởng cuộc sống bình yên đơn giản, hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Thân

Ngập tràn may mắn và suôn sẻ trong công việc với tuổi Thân. Bạn dễ vướng vào một vài xích mích nhỏ với đồng nghiệp nhưng không sao cả, thẳng thắn giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiền bạc cũng dư dả nên bạn cũng không cần phải quá chi li, tiết kiệm, mua sắm một vài món đồ mới cho bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Chân dung 3 con giáp cực kỳ VIÊN MÃN vào 3 ngày cuối tuần 9,10,11/6: Dễ dàng gặt hái được trái ngọt, làm ăn tấn tới, choáng váng vì đếm tiền, liên tiếp đón nhận hỷ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ. Con giáp này quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu. Tuổi Dần cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Nếu như trao niềm tin của mình cho người không xứng đáng, bản mệnh vừa hỏng việc lại còn phải trả giá bằng cả tiền bạc.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Nửa kia đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này khi lúc nào bản mệnh cũng muốn kiểm soát đối phương. Mỗi người đều cần có không gian riêng, con giáp này nên tôn trọng điều đó.

Chân dung 3 con giáp cực kỳ VIÊN MÃN vào 3 ngày cuối tuần 9,10,11/6: Dễ dàng gặt hái được trái ngọt, làm ăn tấn tới, choáng váng vì đếm tiền, liên tiếp đón nhận hỷ sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Mão có thể gặp được quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân sau này. Công việc đang có bước tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp thu ý kiến của quý nhân nhưng đừng quá dựa dẫm, bị động nghe theo hoàn toàn, hãy lấy đó làm cơ sở tham khảo, tự bước đi trên đôi chân của mình. Vận tài lộc của tuổi Mão cũng đang rất vượng ở thời điểm này. Tiền bạc rủng rỉnh nhờ các khoản thu cả chính lẫn phụ. Tiền bạc có thể đem đến sự tự tin, khi bạn “có tiền” thì bạn cũng có cảm giác tự hào về bản thân. Dù vậy bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể từ sớm trước khi tiền bạc “bốc hơi” hết do thói quen mua sắm của bản thân.

 

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có nhiều chuyển biến tốt đẹp, giữa cả hai không còn quá căng thẳng hay cãi vã nhiều như trước nữa. Tam Hợp giúp hóa giải rất nhiều hiểu lầm, nhất là khi hai bạn đã chịu lắng nghe ý kiến của đối phương và cùng nhau sửa đổi.

Chân dung 3 con giáp cực kỳ VIÊN MÃN vào 3 ngày cuối tuần 9,10,11/6: Dễ dàng gặt hái được trái ngọt, làm ăn tấn tới, choáng váng vì đếm tiền, liên tiếp đón nhận hỷ sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến cuối tháng 6/2023 SAO HỈ TÀI CHÓI LỌI: 3 con giáp trời định tài lộc rộn ràng, quan lộ thênh thang, thoát kiếp độc thân, tận hưởng cuộc sống an nhàn

Từ nay đến cuối tháng 6/2023 SAO HỈ TÀI CHÓI LỌI: 3 con giáp trời định tài lộc rộn ràng, quan lộ thênh thang, thoát kiếp độc thân, tận hưởng cuộc sống an nhàn

3 tuổi sau được sao tốt cao chiếu, như phượng hoàng tung cánh từ tro tàn, từ tăm tối mà vươn đến bầu trời rực rỡ. May mắn vào nhà như nước, tiền bạc đầy két như sao trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 41 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 52 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy