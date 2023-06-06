Chân dung 3 con giáp cực kỳ VIÊN MÃN vào 3 ngày cuối tuần 9,10,11/6: Dễ dàng gặt hái được trái ngọt, làm ăn tấn tới, choáng váng vì đếm tiền, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Ngập tràn may mắn và suôn sẻ trong công việc với tuổi Thân. Bạn dễ vướng vào một vài xích mích nhỏ với đồng nghiệp nhưng không sao cả, thẳng thắn giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiền bạc cũng dư dả nên bạn cũng không cần phải quá chi li, tiết kiệm, mua sắm một vài món đồ mới cho bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Tuổi Dần chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ. Con giáp này quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu. Tuổi Dần cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Nếu như trao niềm tin của mình cho người không xứng đáng, bản mệnh vừa hỏng việc lại còn phải trả giá bằng cả tiền bạc.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Nửa kia đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này khi lúc nào bản mệnh cũng muốn kiểm soát đối phương. Mỗi người đều cần có không gian riêng, con giáp này nên tôn trọng điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Mão có thể gặp được quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân sau này. Công việc đang có bước tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp thu ý kiến của quý nhân nhưng đừng quá dựa dẫm, bị động nghe theo hoàn toàn, hãy lấy đó làm cơ sở tham khảo, tự bước đi trên đôi chân của mình. Vận tài lộc của tuổi Mão cũng đang rất vượng ở thời điểm này. Tiền bạc rủng rỉnh nhờ các khoản thu cả chính lẫn phụ. Tiền bạc có thể đem đến sự tự tin, khi bạn “có tiền” thì bạn cũng có cảm giác tự hào về bản thân. Dù vậy bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể từ sớm trước khi tiền bạc “bốc hơi” hết do thói quen mua sắm của bản thân.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có nhiều chuyển biến tốt đẹp, giữa cả hai không còn quá căng thẳng hay cãi vã nhiều như trước nữa. Tam Hợp giúp hóa giải rất nhiều hiểu lầm, nhất là khi hai bạn đã chịu lắng nghe ý kiến của đối phương và cùng nhau sửa đổi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm