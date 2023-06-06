Nửa cuối tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp khổ tận cam lai, sắp tới vận may lội ngược dòng giúp sự nghiệp và tài vận chuyển biến tích cực, tiền tự tìm đến cửa, vàng đeo trĩu cổ

Vận trình của tuổi Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bản mệnh nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối. Các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bản mệnh có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng họ lại hiểu sai và cho rằng bản mệnh đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng.

Vận trình tình cảm cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt. Tình trạng chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian, nhưng bản mệnh vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và tháo gỡ với nửa kia. Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn.

Tuổi Dần có điềm báo mất tiền mất của, cần hết sức lưu ý giữ tiền cẩn thận. Theo đó, có thể mối quan hệ của bạn với đối tác, khách hàng không được tốt lắm. Việc làm ăn chững lại, đối thủ lại liên tục tung chiêu cạnh tranh càng khiến lượng tiêu thụ hàng hóa giảm xuống. Trong công việc, không phủ nhận con giáp này là người có năng lực và cả sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được, nhưng bạn không nên quá tự cao. Hãy cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, giữ đôi chân luôn ở trên mặt đất. Núi cao còn có núi cao hơn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé.

Có ngũ hành Mộc – Thổ xung khắc nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn, các mối quan hệ khá căng thẳng. Tuổi Dậu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tháo gỡ khúc mắc và để tình yêu của hai người được lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không nên lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Hãy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, dự định bạn ấp ủ từ lâu. Nếu không làm ngay bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang có đôi chút căng thẳng. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là bạn nên bình tĩnh, trò chuyện thẳng thắn với đối phương, nhớ phải luôn nhẹ nhàng và điềm đạm nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm