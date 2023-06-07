Liên tiếp 5 ngày 8-12/6 QUÝ NHÂN TƯƠNG TRỢ: Top 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, quý nhân dìu dắt, tài lộc dư dả, sự nghiệp vẻ vang, xuôi chèo mát mái

Tuổi Ngọ nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới, việc gì tự làm được thì nên làm kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại. Thêm vào đó, con giáp này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bản mệnh sẽ để cho tiền bạc đội nón ra đi, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn.

Vận trình tình cảm ảm đạm khi tuổi Ngọ phải chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bản mệnh. Đâu phải là ai cũng bận, chỉ là họ không có thời gian cho bản mệnh mà thôi.

Công việc của tuổi Mùi đang sa sút khi con giáp này lâm Thương Quan, các bạn trẻ thì không tự tin ở nơi làm việc mới. Chỉ vì sự cầu tiến mà bạn đang gánh những việc quá sức mình, không hề biết sức khỏe bạn đang âm thầm đi xuống vì công việc. Tử vi cảnh báo Mùi đừng nhẹ dạ cả tin, một số kẻ vay mượn không muốn trả nên đừng có cho vay nữa. Những ai có ý định ký hợp đồng mua bán đất đai, xe cộ, khai trương cửa hàng nên tránh ngày này ra vì không có lộc.

Tình duyên là diểm sáng trong ngày nhờ Thổ Kim tương sinh. Bạn dành thời gian cho những thú vui lành mạnh, từ đó ý thức sống tích cực sẽ ngày càng tăng. Với con cái, Mùi vô cùng tinh tế và ân cần trong cách dạy con nên cũng sẽ nhận được sự hạnh phúc mà con đem lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mang lại nguồn lợi cho tuổi Thân đang làm thêm hay có công việc phụ. Con giáp này lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Bản mệnh nếu khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn. Vận trình tài lộc của tuổi Thân khá ổn định, không có nhiều khoản phát sinh trong ngày. Nếu đang làm dở việc gì thì con giáp này cứ tiếp tục làm đừng bỏ dở giữa chừng kẻo hao hụt tiền bạc, thời gian.

Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình. Tuổi Thân được nhắc nhở dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm