Đúng 8h06 ngày mai 8/6 TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ: 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, mua nhà lầu xe hơi, bứt phá trong sự nghiệp, gặp ý trung nhân, cuộc sống thịnh vượng

Tuổi Tý nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Tất cả những gì bản mệnh cần làm trong thời điểm hiện tại đó là nỗ lực hết sức mình trong mọi việc. Vận trình tiền bạc cũng khởi sắc không kém, có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn. Người nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông.

Tình cảm cũng thuận lợi. Con giáp này hiểu rằng không nên tiết kiệm nụ cười. Càng vui vẻ thì bản mệnh càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai.

Tuổi Dần đang ở vị trí quản lý, chủ thầu hoặc làm chủ. Mọi việc bản mệnh làm sắp tới sẽ có nhiều người ủng hộ và tán dương. Tuy nhiên dù thành công đến đâu cũng phải khiêm tốn, càng hay khoe càng dễ mất lộc. Thêm vào đó, con giáp này không biết hài lòng với những gì mình đang có, tham vọng khá lớn nên tiền bạc khó đi lên. Gần đây lại chịu khá nhiều áp lực về tiền bạc, ngủ không ngon giấc.

Vận trình tình cảm cũng có phần ảm đạm, trong gia đình dễ có mâu thuẫn, con cái bất đồng ý kiến với cha mẹ. Bản mệnh được nhắc nhở, sống trên đời đừng cố hơn thua hay mười phân vẹn người, có thể sống đẹp, sống tốt được đến chín phần là đủ rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cảnh báo Sửu nên cẩn thận một chút trong công việc đề phòng có tiểu nhân dòm ngó, cạnh tranh bẩn trong kinh doanh. Con giáp này tính tình vô tư quá mức nên đôi khi bị người khác bày mưu tính kế ngay sau lưng nhưng không hề hay biết. Tiền bạc, của cải của bản mệnh trong ngày này cũng nên cất giữ cẩn thận kẻo bị mất cắp hoặc đánh rơi. Bạn nào có dự định mua bán lớn trong ngày này thì nên để ngày khác hẵng làm kẻo mất đi số tiền lớn vì sai sót nhỏ.

Tình duyên của bản mệnh là điểm sáng trong ngày nhờ Kim Thổ tương sinh. Bạn học cách cho đi không toan tính, vì chỉ khi biết cho đi mới nhận lại được trái ngọt. Sửu cũng dần có thái độ dịu dàng hơn với những người thân trong gia đình, không còn cáu gắt như trước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm