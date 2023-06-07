Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 VẬN THẾ ĐI LÊN: 3 con giáp ăn nên làm ra, đường đời suôn sẻ, tiền đồ xán lạn, hào quang tỏa sáng, hỷ sự triền miên

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 23:30

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, 3 người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này sống tốt thì không cần lo nghĩ nhiều, những người từng chơi xấu bản mệnh thời gian tới sẽ gặp quả báo. Vận tài chính của tuổi Thìn khởi sắc hơn hẳn, người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng có được may mắn hơn người. Hôm nay người nào đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn… sẽ gặp nhiều may mắn. Gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 VẬN THẾ ĐI LÊN: 3 con giáp ăn nên làm ra, đường đời suôn sẻ, tiền đồ xán lạn, hào quang tỏa sáng, hỷ sự triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ không suôn sẻ trong công việc vì vướng phải Tỷ Kiên. Không ai chết vì thất tình cả, người ta dễ chết vì hết tiền hơn nên hãy cứ tập trung cho công việc trước đã. Vì là con giáp sống tình cảm nên Tỵ rất dễ bị người khác lợi dụng, lừa lọc chỉ vì nhẹ dạ cả tin, lơ là trong công việc. Còn về tài vận, Tỵ chịu nhiều áp lực tiền bạc do gặp Tương Hình cục. Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận hy sinh tiền bạc để đổi lấy sự bình yên. Nay hãy cẩn thận trong mọi hành động vì bạn dễ phải đền tiền vì những lỗi sai ngớ ngẩn trong công việc.

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy điềm báo phản bội tình cảm xuất hiện với tuổi này. Nếu thật sự hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau, nhường nhịn được nhau thì hãy bước tiếp. Nên nhớ, đâu ai sinh ra trên cuộc đời này là hợp nhau từ đầu.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 VẬN THẾ ĐI LÊN: 3 con giáp ăn nên làm ra, đường đời suôn sẻ, tiền đồ xán lạn, hào quang tỏa sáng, hỷ sự triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới, việc gì tự làm được thì nên làm kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại. Thêm vào đó, con giáp này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bản mệnh sẽ để cho tiền bạc đội nón ra đi, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn.

Vận trình tình cảm ảm đạm khi tuổi Ngọ phải chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bản mệnh. Đâu phải là ai cũng bận, chỉ là họ không có thời gian cho bản mệnh mà thôi.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6/2023 VẬN THẾ ĐI LÊN: 3 con giáp ăn nên làm ra, đường đời suôn sẻ, tiền đồ xán lạn, hào quang tỏa sáng, hỷ sự triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ giờ trở đi, lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, 3 người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu trong sự nghiệp cũng như dư dả về tài chính.

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