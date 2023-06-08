Tuần cuối tháng 6/2023 MAY MẮN SONG HÀNH: 3 con giáp được Qúy nhân chiếu cố hết mực, sự nghiệp hiển vinh, làm đâu thắng đó, luôn tỏa sáng với hào quang rực rỡ, lộc phước vô biên

Tuổi Tỵ thường khăng khăng với ý kiến của mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Có chính kiến là tốt, song bản mệnh không nên biến mình thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết phân biệt đúng sai. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ. Khi có quan hệ rộng rãi, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, tuổi Tỵ sẽ còn được giới thiệu cho những cơ hội mà bình thường ít được tiếp xúc.

Người tuổi Tỵ là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Con giáp này có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Tỷ Kiên khuyên tuổi Ngọ nên ngừng ngay các hoạt động ở hiện tại vì chúng là tác nhân khiến bạn liên tục mất tiền. Do đó, không nên lơ là chuyện tiền nong hoặc cảnh giác với các hình thức lừa đảo đang xuất hiện trong thời gian gần đây. Nếu trong khi thực hiện nhiệm vụ mà cảm thấy khó hiểu, có vướng mắc thì nên hỏi người có kinh nghiệm, cấp trên, đồng nghiệp,... Tránh trường hợp hiểu sai và làm sai nhé.



Khi bạn tin dễ dàng thì mọi việc sẽ dễ dàng, bạn mới có thể tìm ra giải pháp. Ngay cả vấn đề sức khỏe của bạn hiện tại cũng vậy, hãy lạc quan tin rằng khó mấy cũng có cách chữa trị, đó cũng là liều thuốc quý cho tinh thần của bạn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm lãnh đạo khẳng định được vị thế và quyền uy của mình. Con giáp này khiến cấp trên tin phục và sẵn sàng đi theo những định hướng đã vạch ra. Tương lai, bản mệnh có thể giúp công ty phát triển nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi khá vượng. Nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Với người độc thân thì đây chính là thời điểm bản mệnh trở nên vô cùng quyến rũ, chính nhờ vậy mà con giáp này dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh hãy cho người ấy một cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm