Tuổi Thìn dễ gặp xui xẻo. Mối quan hệ với nghiệp không được tốt do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, thậm chí có người còn bị chơi xấu sau lưng. Nguyên nhân ban đầu có thể do cách ăn nói của bạn gây ra hiểu lầm. Nếu con giáp này khéo léo hơn trong ứng xử, dùng thái độ khiêm tốn trong quá trình trao đổi với đối phương thay vì lên giọng áp đặt, rắc rối đã không xảy ra. Không ai muốn là người bị sai khiến hay điều khiển, bạn nên điều chỉnh lại bản thân trước khi trách móc người khác.

Tin tích cực là thời gian này nguồn thu nhập của tuổi Thìn khá ổn định, lúc này bạn nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng các khoản tiền bạc dư dôi. Ngoài việc tiết kiệm một phần để đề phòng khi đau ốm bệnh tật thì bạn cũng có thể đầu tư thêm để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ đang trên đà tăng tiến. Mọi thứ trở nên thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết dễ dàng, con giáp này cũng thể hiện được bản lĩnh trên con đường tìm kiếm công danh. Bản mệnh còn có thể sẽ có những buổi hẹn khá quan trọng với những người mình ngưỡng mộ. Đây cũng là cơ hội tốt để tuổi Tỵ mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là người trong cùng lĩnh vực, giúp ích cho công việc tương lai sau này.

Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính ổn định, con giáp này gần như không gặp vấn đề nào về việc chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Tình yêu đôi lứa thêm bền chặt. Bản mệnh đủ tâm lý và tinh tế để nhận ra khi nào đối phương cần được an ủi và vỗ về nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn nghiêm túc trong nhiệm vụ được phân công. Dù gặp phải khó khăn nhưng bạn không bỏ cuộc. Điều đó khiến cấp trên của bạn đánh giá rất cao. Người làm ăn kinh doanh có thể được khách hàng, đối tác hoặc người thân quen giới thiệu cho thêm mối làm ăn triển vọng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để kiếm tiền về đầy túi, dù có thể bạn sẽ phải vất vả hơn bây giờ một chút đấy.



Hỏa sinh Thổ, bạn rất trân trọng mối quan hệ hiện tại của mình và người ấy. Bạn luôn quan tâm đến người ấy từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cũng nhờ có đối phương, bạn có thêm niềm tin và động lực vào cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm