Đúng 5 ngày tới 14/6 MAY MẮN NGẬP ĐẦU: 3 con giáp Phật Bà kích hoạt túi vàng, tiền vô bạc tỷ, hứng trọn tinh hoa đất trời, cuộc sống đủ đầy như mong ước

Tuổi Tý những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn chứ không chỉ dựa vào may mắn. Bạn nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Thủy – Thổ xung khắc, trái ngược những niềm vui ở phương diện tài chính, chuyện tình cảm của Tý vẫn tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn đau đầu. Bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn hy sinh nhiều cho tình yêu nhưng bạn không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình.

Tuổi Sửu nên thận trọng trong tiền bạc kẻo vướng họa hao tài. Nhiều chuyện tưởng chừng xong xuôi, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng trục trặc vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan. Con giáp này nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính, trước khi đặt niềm tin cũng phải xem người đối diện là người ra sao, chớ nên cả nể. Hãy coi như đây là bài học đắt giá để không sai lầm thêm một lần nào nữa.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Tuổi Sửu ngày càng bất lực trong việc chung tay xây đắp mối quan hệ khi mọi thứ vẫn luôn chỉ có mình bản mệnh nỗ lực. Con giáp này chẳng muốn làm gì lãng mạn hay bày tỏ yêu thương với ai cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần cần cổ vũ tinh thần làm việc cho chính mình. Nếu bạn tiếp tục thờ ơ thì rất dễ mắc lỗi, gây ảnh hưởng đến tập thể, khiến lãnh đạo không hài lòng. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần lắng nghe những tiếng nói trái chiều trong tập thể nhiều hơn. Nếu ai đó có điều gì bất mãn, bạn nên quan tâm chứ chớ lờ đi. Nếu nhân viên làm việc với tinh thần không thoải mái thì tập thể khó có thể phát triển được.



Mộc khắc Thổ, người đã có đôi có cặp cần nghiêm túc thảo luận với nửa kia về một vài vấn đề. Nếu không muốn quan hệ đôi bên ngày càng xa cách thì hai bạn không nên tiếp tục làm ngơ những khúc mắc đang tồn tại nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm