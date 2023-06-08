Cuối tuần 10-11/6 TRÚNG QUẢ ĐẬM: 3 con giáp đón năng lượng giàu có, may mắn gấp bội, hồng phúc dồi dào, tình yêu vừa ý, sự nghiệp lên tầm cao mới, đầu tư 1 lời tận 10

Tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi. Thời điểm này cũng thích hợp để người làm ăn ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà lơ là chuyện nghỉ ngơi hoặc ăn uống khoa học, đến lúc hối hận thì đã muộn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng hoa khi có Tam hợp che chở. Dù mối quan hệ của bạn đang ở tình trạng nào đi nữa thì đây cũng là thời điểm thích hợp để cân nhắc một bước tiến mới với nửa kia.



Người tuổi Tỵ cảm thấy hoang mang với thông tin mình nhận được trong ngày Kiếp Tài tác động. Bạn cảm thấy những gì mình đã biết không còn đúng và chắc chắn nữa. Kim - Hỏa xung khắc điềm báo không tốt liên quan đến sức khỏe tài chính của bản mệnh ở thời điểm hiện tại. Có thể bạn chủ quan, nghĩ rằng mình đang nhiều tiền nên thoải mái mua sắm mà không tính toán kỹ, nếu còn tiếp tục tình trạng này bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh chưa hết tháng đã hết tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ đang ngày càng rộng mở. Con giáp này biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc. Dù công việc có vất vả đi nữa, bản mệnh vẫn cảm thấy tràn đầy động lực.

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ cần phải hiểu rằng chưa chắc những gì bản mệnh nghĩ là tốt đã thực sự là điều mà nửa kia mong muốn. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì thói suy nghĩ áp đặt, muốn nửa kia làm theo ý của mình. Người độc thân đừng nên quá căng thẳng nếu đến giờ vẫn đang cô đơn. Cứ giữ những suy nghĩ tích cực và mở cửa trái tim mình, rồi đối tượng sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Đó là người gây ấn tượng mạnh mẽ với bản mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm