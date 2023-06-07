Bất ngờ với 3 con giáp giàu không báo trước, vận thế đi lên, đại phú đại quý, hanh thông khó ai sánh bằng, tận hưởng cuộc viên viên mãn vào 13 ngày tới 20/6

Kiếp Tài đem lại sự mất mát và thất vọng tràn trề cho Ngọ. Bạn không có tâm trạng làm việc, đầu óc không thể tập trung, thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ đang làm. Những người vừa bước vào công ty mới thì đối diện với ánh mắt lạnh lùng từ đồng nghiệp khiến bạn tủi thân. Tài chính cũng không có dấu hiệu ổn định khi Ngọ dễ bị lừa gạt hoặc dính đến kiện tụng vì tiền. Có lẽ bài học về tình và tiền sẽ khiến bạn phải sáng mắt ra khi cho người quen vay mượn tiền bạc, đang yên đang lành lại biến thành 2 kẻ xa lạ.

Hỏa Kim bất dung châm ngòi cho những xung đột trong tình yêu của bản mệnh nảy lửa. Trong bạn cũng đang có sự khó chịu mà người ngoài không có cách nào cảm nhận được nên họ mặc nhiên phán xét và phê bình khi thấy bạn cáu gắt, sống thu mình.

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Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi không tốt, học hành cũng sa sút, dễ thôi học, nhảy việc hoặc ấm ức trong lòng. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, tiểu nhân bày mưu ám hại nên nhiều lúc sắp chạm tới thành công thì lại thất bại. Vận trình tài lộc vẫn trên đà tăng tiến nên cũng được an ủi phần nào. Nhưng những người làm công ăn lương thì không được hưởng điều này, chỉ có những ai buôn bán kinh doanh thì mới có lộc, tiền bạc thu về đầy tay.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Mùi cảm cực kỳ may mắn, gặp hung hóa cát. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì với nhau, cứ hoan hỉ thì đời sẽ hoan hỉ lại với mình. Gặp người lớn tuổi khó tính thì mặc kệ, không tranh cãi thì phúc phần sẽ về với mình.

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Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Bản mệnh sống hiền lành nên người ta được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, con giáp này cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả. Tiền bạc có phần hư hao do con giáp này chi tiền ngoài tầm kiểm soát. Tuổi Tỵ cần xem lại có phải mình đã chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Về mặt tình cảm, không khí gia đình, chuyện yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm