Liên tiếp 5 ngày 13-17/6 VẬN TRÌNH VƯỢNG PHÁT: 3 con giáp nắm trọn cơ may, chạm tay vào thành công, làm ăn ăn phát đạt, thu hái bộn tiền, hưởng phúc lộc về lâu về dài, giàu có khiến ai cũng ganh tỵ

Tuổi Tuất cảm thấy vô cùng khó khăn khi gặp rắc rối cứ liên tiếp. Tuy nhiên, dù thế nào cũng chớ nên lùi bước, vì như vậy thì bản mệnh sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ hơn được. Vận trình làm ăn kinh doanh chưa có nhiều khởi sắc trong thời điểm này. Người buôn bán phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, trong khi bản mệnh lại chưa tìm được lợi thế cho mình. Tuần này, có thể tuổi Tuất còn rơi vào hoàn cảnh thua lỗ.

Thêm vào đó, con giáp này còn phải chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm khi đối phương đã làm chuyện có lỗi nhưng vẫn trách ngược bản mệnh. Đây là lúc tuổi Tuất thực sự cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Bản mệnh cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân. Con giáp này cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Người tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng. Ngay khi vừa bắt tay thực hiện, bạn sẽ nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Quý nhân xuất hiện, có thể giúp bạn có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy cho thấy gia đình bạn thường xuyên lục đục. Vấn đề có thể bắt nguồn từ những lục đục trong việc nuôi dạy con cái. Có lẽ hai người nên thống nhất mọi việc với nhau ngay từ bây giờ, như vậy thì quá trình giáo dục con cái mới có tính nhất quán.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thương Quan đẩy người tuổi Hợi vào cảnh gặp mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cấp trên có thể làm những việc khiến bạn thấy bất mãn, song đừng vì thế mà hành xử nóng nảy, khiến đối phương bị bẽ mặt. Việc đó không tốt cho sự nghiệp tương lai của bạn. Với người làm kinh tế, bạn cũng nên hạn chế giao tiếp với những người có chức có quyền trong ngày hôm nay. Bạn muốn làm giàu nhanh nhưng tốt nhất vẫn là đi từng bước chậm mà chắc, dùng sức lao động của chính mình để kiếm tiền về trong túi.



Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm cũng khiến cho bản mệnh phải bận lòng. Dường như bạn và người ấy lúc nào cũng mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Có những lúc bạn muốn làm ngơ và bỏ mặc mối quan hệ muốn ra sao thì ra.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm