3 con giáp sinh vào tháng 7 sẽ thu hút Qúy nhân, khí chất hơn người, giàu có vượt bậc, nhanh chóng chạm đến đỉnh vinh quang, đào hoa bậc nhất, sống an nhàn về sau bắt đầu từ giữa tháng 6/2023

Tuổi Sửu được khuyên nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài. Nhiều chuyện tưởng chừng xong xuôi, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng trục trặc vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính, trước khi đặt niềm tin cũng phải xem người đối diện là người ra sao, chớ nên cả nể. Hãy coi như đây là bài học đắt giá để không sai lầm thêm một lần nào nữa.

Tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Con giáp này ngày càng bất lực trong việc chung tay xây đắp mối quan hệ khi mọi thứ vẫn luôn chỉ có mình bạn nỗ lực. Bạn chẳng muốn làm gì lãng mạn hay bày tỏ yêu thương với ai cả.

Người tuổi Dần có thể sẽ đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình, hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào người ấy.

Tài lộc ở thời điểm này nhìn chung vẫn khá dồi dào nhưng bạn cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bạn xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão chớ nên hành xử nóng nảy với người ấy. Nếu có chuyện gì bất mãn, bạn nên nói chuyện một cách bình tĩnh với đối phương, bởi cáu giận hoàn toàn chẳng giải quyết được việc gì. Người độc thân không nên theo đuổi ai đó một cách mù quáng. Trước hết, bạn cần xác định rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương, xem đó là tình cảm chân thành hay chỉ là cảm mến nhất thời vì vẻ ngoài hoặc một hành động nào đó của đối phương.



Nếu có việc cần thiết phải đi xa, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm