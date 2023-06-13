Trong vòng 7 ngày liên tiếp 14-20/6 HƯỞNG TRỌN VINH HOA: 3 con giáp vận trình đại cát, có số giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Người tuổi Dần không nên nhẹ dạ cả tin để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Đối phương đang tìm một cơ hội thích hợp để cướp mất công lai của bạn đấy.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Nếu thích một người nào đó, bạn nên thẳng thắn thể hiện bằng những lời nói và hành động quan tâm, đừng nên tỏ vẻ lạnh lùng khiến người ấy khó hiểu.

Tuổi Thìn cần rút ra bài học sau những mâu thuẫn, rắc rối xảy ra với đồng nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Con giáp này không nên cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng thích làm mọi việc theo ý của riêng mình. Vận trình tài lộc chưa có nhiều khởi sắc đáng chú ý trong thời điểm này. Có lẽ bản mệnh nên tìm một hướng đi mới phù hợp hơn với xu thế thị trường chứ không nên tiếp tục giậm chân tại chỗ, khiến đối thủ tìm ra cơ hội để vượt qua mình. Thêm vào đó, một số người vẫn sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bản mệnh sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu.

Vận trình tình cảm cũng không tươi sáng khi người độc thân vẫn chưa thể bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Con giáp này sợ hãi xây dựng quan hệ với người khác vì lo lắng sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dễ gặp khúc mắc với đồng nghiệp, thậm chí có kẻ thừa cơ nói xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh khi đối diện với vấn đề. Những gì bản mệnh làm từ trước đến nay đều được lãnh đạo và mọi người xung quanh nhìn nhận rất rõ ràng. Những người tin tưởng bạn sẽ không quay lưng lại với bạn. Vì thế, bạn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình như mọi khi là được, thực tế sẽ chứng minh tất cả.



Hỏa sinh Thổ, con giáp này còn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu từ gia đình mình. Vì vậy, dù gặp vấn đề gì, bạn cũng hãy tâm sự với người thân để thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người nhà cũng sẽ có gợi ý giúp bạn vượt qua vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm