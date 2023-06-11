Liên tiếp 13 ngày từ 13-25/6 LỘC VỀ NHƯ LŨ: 3 con giáp có đức mặc sức hưởng, giàu sang tột đỉnh, tiền vàng ngập két, phấn đấu thì thành công rất vang dội, vận đỏ quanh năm 2023

Người tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc. Tài tinh này giúp cho bản mệnh tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa con giáp này lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu.

Nhưng ngũ hành xung khắc khiến tình cảm không được tốt đẹp như vậy. Bạn dần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong mối quan hệ của mình và cũng nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Song nếu đối phương vẫn tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, bạn khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Tuổi Tý có những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. Người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bản mệnh thay vì chỉ dựa vào may mắn. Tuổi Tý nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này lại đau đầu vì nhiều chuyện. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn hy sinh nhiều cho tình yêu nhưng không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kiếp Tài chắn lối, người tuổi Sửu cần chú ý giải quyết vấn đề nội bộ lục đục trong nhóm làm việc của mình, có như thế thì công việc mới có thể tiến triển trôi chảy. Chỉ khi sức mạnh tập thể được phát huy thì nhiệm vụ mới đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách cân nhắc vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Khi tư duy cởi mở, bạn sẽ nhận ra rất nhiều cách giải quyết vấn đề, bạn sẽ không còn phụ thuộc vào một lối mòn từ trước đến nay nữa.



Người độc thân cảm thấy khá phiền phức khi liên tục phải nhận sự hỏi han, quan tâm đến từ những người bạn không thấy hứng thú. Có lẽ con giáp này cần tìm cách từ chối những mối quan hệ ấy một cách quyết liệt và dứt khoát hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm