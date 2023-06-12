VƯƠN LÊN TỪ TAY TRẮNG: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, giàu đổi vận giàu nứt vách, thành công như ý, may mắn dạt dào, tiền bạc tiêu sướng tay không ai sánh bằng, gặp ý trung nhân trong 10 ngày cuối tháng 6/2023

Tuổi Tý làm công ăn lương sẽ phải trải qua nhiều khó khăn nếu muốn chinh phục mục tiêu. Con giáp này dễ bị người quyền cao chức trọng và đối thủ gây khó dễ. May mắn là chuyện kiếm tiền lại tiến triển khá thuận lợi. Công lao của bản mệnh đã được đền đáp xứng đáng, đặc biệt nếu làm ăn kinh doanh. Những quyết sách đúng đắn giúp tuổi Tý đem về khoản tiền lớn không chỉ cho bản thân mà là cả tập thể. Tuy nhiên, dù dư dả đến mấy thì con giáp này không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Vận trình tình cảm có khởi sắc vào cuối tuần. Trải qua nhiều hiểu lầm và tổn thương thì cuối cùng đôi bên cũng đã hiểu rõ được lòng nhau. Con giáp này và đối phương đều đồng ý rằng sẽ buông bỏ tổn thương trong quá khứ để cùng hướng tới tương lai.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần không nên nhẹ dạ cả tin để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Đối phương đang tìm một cơ hội thích hợp để cướp mất công lai của bạn đấy.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Nếu thích một người nào đó, bạn nên thẳng thắn thể hiện bằng những lời nói và hành động quan tâm, đừng nên tỏ vẻ lạnh lùng khiến người ấy khó hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn có cách giải quyết vấn đề thông minh và độc đáo, thậm chí bước ra khỏi lối mòn, tìm ra hướng đi mới cho cả tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự kính trọng của nhân viên cấp dưới do có tài sắp xếp đúng người đúng việc, nhờ vậy, các công việc luôn tiến hành trơn tru, mọi người đều phát huy được đúng điểm mạnh của mình.



Phương diện tình cảm không có nhiều biến động trong hôm nay. Bạn và người ấy có thể dành thêm thời gian để trò chuyện với nhau. Quá trình trò chuyện vừa giúp hai người thấu hiểu nhau hơn, vừa giúp bạn thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm