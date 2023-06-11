Thầy phong thủy bật mí 3 con giáp có tiềm năng trở nên giàu có, tài lộc cứ ùn ùn đổ về, nên thực hiện kế hoạch ấp ủ, may mắn chiếu rọi tưng bừng, hỷ sự ập vào nhà, sống an yên sau ngày 20/6

Tâm linh - Tử vi 11/06/2023 11:50

Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai. Con giáp này không ngại đánh đổi để giành lấy thành công, cũng chẳng sợ khó hay sợ khổ, đó là lý do bản mệnh có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Vận trình tài lộc cũng ở thời kỳ cực vượng, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn rất nhiều. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết khả năng, chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn, chông gai phía trước để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tình cảm không phải mối bận tâm chính của tuổi Tuất, nhưng điều đó không có nghĩa bản mệnh bỏ bê không đoái hoài gì tới đối phương. Dù bận rộn nhưng con giáp này vẫn tranh thủ thời gian để hỏi han và quan tâm tới đối phương, giúp tình cảm luôn bền chặt.

Thầy phong thủy bật mí 3 con giáp có tiềm năng trở nên giàu có, tài lộc cứ ùn ùn đổ về, nên thực hiện kế hoạch ấp ủ, may mắn chiếu rọi tưng bừng, hỷ sự ập vào nhà, sống an yên sau ngày 20/6 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được nhắc nhở không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ trải qua một ngày đầy căng thẳng với những rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc hoặc giấy tờ, sổ sách tài chính. Chỉ cần một con số sai thôi là không thể lường trước được điều gì rồi. Những mưu tính công việc ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn và trắc trở hơn với bản mệnh. Mọi việc đã lên kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ khiến bạn không kịp trở tay. Điều này sẽ dẫn tới những hao tổn về tiền bạc cũng như khiến tinh thần bạn sa sút nghiêm trọng.

May mắn là tình cảm hiện tại cũng tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Thổ sinh Kim mang tới nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Đừng quá lo lắng nếu cả hai khúc mắc bởi đó chỉ là chút gia vị cho tình yêu của hai bạn mà thôi.

Thầy phong thủy bật mí 3 con giáp có tiềm năng trở nên giàu có, tài lộc cứ ùn ùn đổ về, nên thực hiện kế hoạch ấp ủ, may mắn chiếu rọi tưng bừng, hỷ sự ập vào nhà, sống an yên sau ngày 20/6 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có mức thu nhập khá lý tưởng. Người làm ăn có những đơn hàng tấp nập, trong khi đó, những công việc làm thêm cũng mang lại cho bạn thêm một khoản thù lao kha khá. Một số người còn có khả năng phát tài bất ngờ trong các trò chơi bốc thăm trúng thưởng, trúng số. Khi cầm tiền trong tay, bạn nên có hướng sử dụng và đầu tư hiệu quả, giúp tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

  

Nên về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì mọi việc mới tiến hành thuận lợi. 

Thầy phong thủy bật mí 3 con giáp có tiềm năng trở nên giàu có, tài lộc cứ ùn ùn đổ về, nên thực hiện kế hoạch ấp ủ, may mắn chiếu rọi tưng bừng, hỷ sự ập vào nhà, sống an yên sau ngày 20/6 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ giữa tháng 6/2023 HƯỞNG LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp vượng vận quý nhân, sớm trở thành đại gia, thoải mái đầu tư nhà và xe, cơ hội làm giàu tới tấp, đại phú quý cả đời

Kể từ giữa tháng 6/2023 HƯỞNG LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp vượng vận quý nhân, sớm trở thành đại gia, thoải mái đầu tư nhà và xe, cơ hội làm giàu tới tấp, đại phú quý cả đời

Khoảng thời gian này, mọi thứ dường như được thượng đế ban nhiều phước lành, giống như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống 3 tuổi sau như bước sang một trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'