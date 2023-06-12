Đúng 13 ngày tới LỘC LÁ CĂNG TRÀN: 3 con giáp này càng sống đơn giản càng giàu có, vinh hoa phú quý tề tựu, công việc trơn tru, cuộc sống sau khi kết hôn viên mãn, cuối năm 2023 gặp hỷ sự

Khó khăn thúc đẩy tuổi Sửu không ngừng tiến về phía trước. Dù liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp thì bản mệnh vẫn tin tưởng vào bản thân, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và gây được ấn tượng tốt đẹp. Người làm ăn kinh doanh tiếp tục cố gắng đi theo con đường mà mình đã chọn. Tuy trước mắt, con giáp này vẫn chưa thể thu được một khoản lãi lời ổn định, nhưng thực tế là các kế hoạch đang dần dần vào guồng quay, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, tuổi Sửu cần phải mua sắm có chừng mực. Bản mệnh cần đặc biệt hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Vận trình tình cảm lại khá ảm đạm. Bản mệnh và đối phương thường xuyên tranh cãi với nhau, dù vấn đề giữa đôi bên vô cùng nhỏ nhặt. Nếu cứ tiếp tục chấp nhặt như vậy, quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể nào bền lâu được.

Người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ những trò may rủi. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó có thể khiến bạn dư dả trong một thời gian ngắn, nhưng đừng vì thế mà nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào nó. Hãy cố gắng bằng chính sức lao động của mình, như vậy thì bạn mới có thể phát triển một cách bền vững. Còn nếu bản mệnh chỉ lười biếng, "há miệng chờ sung" thì sẽ nhanh chóng trắng tay, khó có thể dư dả về lâu về dài được.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng chẳng mấy yên bình khi bạn nhận ra có một người khác dành tình cảm cho người mình thầm mến. Càng là lúc thế này, bạn lại càng nên mạnh dạn, chớ để vuột mất người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Tài đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Dần. Công sức của bạn cống hiến cho tập thể suốt bao lâu nay cũng được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh tế cũng được thu lợi nhờ những quyết sách đúng đắn từ trước đó. Bạn không cần quá vất vả mà vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi trong ngày hôm nay.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng phương diện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực. Có lẽ bạn quá rụt rè nên không dám chủ động bắt chuyện với người mình thầm mến. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa xôi vì người ấy chưa chú ý đến bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm