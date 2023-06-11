Từ giữa tháng 6/2023 TÍN HIỆU MỚI: 3 con giáp đón vận may tận cửa, tiền ồ ạt chảy không ngừng về túi, đường công danh mở rộng khiến ai cũng hờn đỏ mắt, chú ý kẻ gian hãm hại

Tuổi Thân có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu. Tất có thể trong thời gian tới, con giáp này sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thách thức. Đây cũng là thời điểm tuổi Thân có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp.

Trên phương diện tình cảm, những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi cũng có cơ hội được hàn gắn. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị.

Công danh sự nghiệp có phần chững lại, thậm chí còn có dấu hiệu sa sút nhiều. Có thể có kẻ tiểu nhân nắm bắt được sơ hở của bạn và tìm cách lợi dụng để phá hoại vị trí hiện tại của bạn hiện nay. Con giáp này cũng không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những nơi nguy hiểm. Nếu không thận trọng thì bạn sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít.

Ở phương diện tình cảm, bạn đang có đôi chút phụ thuộc vào người ấy mà đánh mất bản thân mình. Không chỉ không biết yêu thương bản thân, bạn còn khiến người ấy thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát quá chặt chẽ. Sự bó buộc khiến đối phương mệt mỏi, chuyện tình cảm dễ tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ phải làm quen với môi trường làm việc mới. Đừng quá lo lắng, hãy chú ý học hỏi mọi người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích. Một số người làm kinh tế có thể nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó của mình. Điều đó cho thấy bạn có tầm nhìn rất chính xác, vì thế hãy tin tưởng hơn vào các quyết định sau này của mình, nhanh tay nắm bắt các cơ hội.

Thổ sinh Kim, người đã có đôi có cặp dần bao dung hơn cho nửa kia của mình. Bạn không còn soi mói những khuyết điểm nhỏ nhặt của người đó, bởi bạn biết rằng không ai là người hoàn hảo, đồng thời người ấy cũng đã luôn bao dung cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm