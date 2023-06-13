3 con giáp này may mắn xòe tay hứng lộc, có cơ hội hốt bạc hốt vàng, trở thành đại gia giàu có, cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong 3 ngày đầu tiên của tháng 7/2023

Công việc của tuổi Mùi không thuận, bạn nên chú ý phân bổ thời gian làm việc hợp lý hơn, có thể gác lại một số nhiệm vụ không quan trọng và làm những việc cần thiết trước. Vận trình tài lộc vận duy trì ổn định. Trong ngày có khá nhiều khoản cần chi tiêu, bạn nên bắt đầu từ những khoản cần thiết nhất. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng có thể tìm thêm những dự án kinh doanh mới để cải thiện thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình duyên khởi sắc, tuổi Mùi độc thân có cơ hội sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Mối quan hệ của các cặp đôi có thể tiến xa hơn nếu đôi bên biết lắng nghe và chia sẻ với đối phương.

Tuổi Thân phải đối mặt nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc có nhiều biến động, các mối quan hệ gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa, người tưởng như bản mệnh cũng có thể trở thành thù địch vì lòng ganh ghét, đố kị.

Vận trình tình duyên cũng vẫn nhiều gập ghềnh, trắc trở. Người độc thân vẫn miệt mài tìm nửa kia tâm đầu ý hợp. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc lại phát hiện hai người quá khác biệt khiến bản mệnh cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có tin vui từ điềm báo về thăng quan tiến chức khi trong ngày này, quý nhân vận của bạn rất vượng, giúp cho tuổi Tuất hiện thực được những mong ước, tham vọng của mình. Bạn nên ưu tiên tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này để mọi sự đều hanh thông. Đường tài lộc cũng nhờ có cát tinh trợ lực nên tài vận của con giáp này tươi sáng hơn. Bản mệnh có thể dễ dàng đạt được những điều mình muốn mà không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều. Quý nhân trợ vận, làm gì cũng dễ dàng thành công, kinh doanh buôn bán lớn hay nhỏ lẻ đều có tiền bạc về tay.

Tuy nhiên, Mộc – Thổ xung khắc khiến bản mệnh và nửa kia của mình không ngừng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Đôi bên không chịu được việc đối phương không dành hết sự quan tâm cho mình, luôn muốn phải có được sự chăm sóc, chú ý toàn diện. Việc quá kiểm soát nhau cũng có thể giết chết tình yêu của hai bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm