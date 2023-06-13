Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 14:03

Cuối tháng 6/2023 là gian của 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền chất đầy két, giàu sang phú quý khiến thiên hạ ghen tỵ đỏ mắt.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của tuổi Tý đang có dấu hiệu lao dốc không phanh. Theo tử vi, con giáp này cần bỏ thói quen tiêu tiền phung phí và học cách tiết kiệm tiền bạc càng sớm càng tốt để tránh những rơi vào tình huống cạn kiệt tài chính.

Vận trình tình cảm ngọt ngào. Tuổi Tý nhận thức được tầm quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình, đồng thời biết quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia, từ đó khiến mối quan hệ của hai người trở nên ấm áp và hòa thuận hơn.

Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Có người được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình lên như diều gặp gió. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bản mệnh vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bản mệnh bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực để ngày càng tiến xa hơn,.

Tiếc là vận trình tình cảm lại khá bấp bênh. Rất nhiều uất ức dồn nén từ lâu sẽ khiến cả hai có một trận cãi nhau căng thẳng. Nhưng hãy nhớ kiểm soát những lời mình phát ngôn kẻo gây ra sự việc đáng tiếc.

Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần may mắn về tài chính. Thực Thần chiếu mệnh đảm bảo cho các dự định kiếm tiền của bạn diễn ra suôn sẻ, đạt kết quả tốt. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội vàng để thực hiện những chiến lược tài chính mang lại lợi nhuận lớn cho bản thân. Trong công việc, tuổi Dần sẽ cần hết sức sáng suốt và giữ vững chính kiến của bản thân, đừng để người khác ép buộc bạn làm những việc không phải của mình. Bạn nên tin tưởng vào bản thân mình hơn là phụ thuộc vào ý kiến của người khác bởi không phải lúc nào đối phương cũng ở trong tình cảnh của bạn.

 

Về tình cảm, cả bạn và người ấy đều cần bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Ngũ hành xung khắc có thể khiến rạn nứt xảy ra nếu hai bạn để cái tôi cá nhân lên quá cao mà bỏ qua cảm xúc của nửa kia. Chìa khóa để có một mối quan hệ bền vững là cả hai cùng phải gắn kết và hòa hợp với nhau.

Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Hé lộ 3 con giáp nữ PHÚC TINH TỀ TỰU, giỏi kiếm tiền hơn đàn ông, tiền đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong 3 tháng cuối năm 2023

Hé lộ 3 con giáp nữ PHÚC TINH TỀ TỰU, giỏi kiếm tiền hơn đàn ông, tiền đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong 3 tháng cuối năm 2023

Nếu lấy được 3 con giáp nữ này thì cuộc sống của người đàn ông khỏi phải lo chuyện tiền nong nhé vì họ giỏi quán xuyến việc nhà lại còn giỏi kiếm tiền, cuộc sống luôn sang giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ