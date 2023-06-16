Chuông vàng đã điểm: 3 con giáp GIÀU NHANH đến chóng mặt, TIỀN ẬP XUỐNG ĐẦU, thăng hoa rực rỡ, tận hưởng cuộc sống phồn vinh trong 13 ngày tới

Thủy khắc Hỏa đem tới những tin không vui trên phương diện tình cảm cho người tuổi Tý. Quan hệ giữa vợ chồng bạn đang ngày một căng thẳng và đã đến lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình. Con giáp này không nên xét nét những khuyết điểm nhỏ nhặt của nửa kia. Nếu có điều gì chưa hài lòng, bạn nên góp ý một cách chân thành với đối phương, chớ nên dùng những lời lẽ bóng gió khiến người ấy khó chịu, thậm chí tổn thương. Thiên Ấn trợ vận, may mắn là phương diện sự nghiệp của bản mệnh lại đang phát triển khá vững chắc. Bạn biết mình muốn gì và cần làm gì để gặt hái thành công. Bạn có thể tạo được lòng tin đối với lãnh đạo và thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Sửu có cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Doanh thu nhờ vậy không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Công việc nhiều biến động nhưng may mắn đó đều là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo. Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng được cải thiện.

Lại thêm vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Tuổi Sửu đang được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu thương mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có thể bị lợi dụng lòng tin, mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bản mệnh suy nghĩ. Sự thật thà và dễ tin người của con giáp này làm cho những kẻ xấu sẽ thừa cơ đóng vai người tốt khuyên nhủ. Trong thời điểm này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của tuổi Dần lung lay. Do đó, hãy thận trọng và sàng lọc những lời khuyên. Việc gì cũng nên tự tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi đưa ra quyết định kẻo gây ra sai sót khó sửa đổi.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi cần dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Con giáp này càng im lặng càng khiến hiểu lầm thêm sâu. Hơn nữa, chẳng ai có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên đừng bắt đối phương phải tự đoán.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm