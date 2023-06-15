Bật mí 3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim, vượng khí cuồn cuộn, chuẩn bị tinh thần đón tình yêu đến trong 2 ngày cuối tuần 17-18/6

Nhờ có Lục hợp mà con giáp tuổi Dậu nhận được sự trợ giúp và điều quan trọng là bạn biết lắng nghe, ghi nhận góp ý để sửa sai, hoàn thiện những gì mình đang tiến hành. Chính Quan hỗ trợ để tuổi Dậu khai thác tiềm năng của mình. Lúc này những khởi đầu hứa hẹn trong cuộc sống sẽ xuất hiện. Vì thế, hãy quan sát và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tiềm năng nhé. Vận trình tình cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian này khi bạn biết hạ bớt cái tôi, trở nên thấu hiểu và dịu dàng hơn với một nửa của mình. Thậm chí có lúc mối quan hệ lại có cơ hội thăng hoa, đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Người tuổi Thân được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Chuyện tình cảm của người độc thân sẽ có khởi sắc mới vì bạn đã dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, đón đợi cơ hội mới đang tới.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Thân hôm nay nên thận trọng, lúc này mới là thời điểm bạn cần xem xét lại các mối quan hệ xung quanh. Một vài người có thể tỏ ra thân thiện, hòa nhã trước mặt bạn, nhưng thật ra họ không hề cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi bạn đạt được một thành tựu nào đó. Ngũ hành tương sinh trợ giúp cho công việc hiện tại trở nên chắc chắn, ổn định hơn bao giờ hết. Bạn tạo ra những giá trị tốt đẹp cho công ty và may mắn là được đề cao, xem trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bạn làm gì cũng vấp phải sự phản đối của bạn bè, đồng nghiệp. Có đôi khi, bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi này và muốn từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có thể hành động trước nay của bạn không được lòng mọi người xung quanh, bạn đã đắc tội với nhiều người từ lúc nào mà không hay.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm