Tuần cuối tháng 6/2023 BỘI THU: 3 con giáp được lòng Thần Tài, chân đeo vàng, tay đeo bạc, đầu đội kim cương, tích lũy tài sản khủng, cuộc sống thăng hoa vô cùng

Tam hợp che chở mang lại niềm vui trong tình yêu của con giáp tuổi Tý, có thể lúc này những mong muốn của bạn được toại nguyện và chính bạn cũng không quá tham vọng về điều gì quá xa xôi. Hơn ai hết, bạn cảm thấy trân trọng hiện tại. Chính Ấn xuất hiện giúp tuổi Tý cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Lúc này thời điểm kết thúc cho những chuỗi ngày khó khăn. Mọi chuyện đều diễn ra như ý, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng cho những cố gắng của mình.

Tình hình sức khỏe đang tốt dần lên, nhất là khi thời gian này bạn quan tâm hơn tới chế độ ăn uống cũng như lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học nhất có thể.

Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện Tương Phá nên khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn cần phải cẩn thận trước những đồng nghiệp ngoài mặt thì xởi lởi nhưng sau lưng thì âm thầm giở trò phá hoại.

Người làm kinh tế cũng cần hạn chế đưa ra những quyết định làm ăn lớn, bởi có những nguy cơ tiềm ẩn bạn chưa hề nhận ra. Tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để đánh giá tình hình cũng như năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam hội xuất hiện để nhắc nhở hãy ưu tiên những buổi trò chuyện sâu sắc với người thân, nơi có thể nói về những điều quan trọng, ý nghĩa trong đời giữa những người thân thiết với nhau.



Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên có thể con giáp tuổi Dần không được lòng những người xung quanh. Thay vì giả vờ thân thiện, bạn nên chọn thể hiện tình cảm một cách lịch sự và thẳng thắn.

Muốn có làn da đẹp bạn nên đi ngủ sớm hơn là cố gắng sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Lúc ngủ, các cơ quan của cơ thể con người sẽ được nghỉ ngơi và đồng thời thải bỏ độc tố tích tụ cả ngày dài. Nhờ đó, cơ thể phục hồi tốt hơn và làn da cũng sẽ khỏe khoắn và xinh tươi hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm