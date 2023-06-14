Bắt đầu từ giờ đến đầu tháng 5/2023 âm lịch: 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa, vận đời suôn sẻ, tương lai xán lạn

Công việc của tuổi Hợi khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết, đòi hỏi con giáp này phải giữ được sự điềm tĩnh, tinh thần lạc quan và đầy nghị lực để vượt qua những khó khăn. Vận trình tài lộc tăng tiến đều đều. Những người thuộc con giáp tuổi Hợi có kỹ năng giao tiếp khá tốt nên dễ dàng tìm và hợp tác được với những đối tác tiềm năng. Từ đó, mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho riêng mình.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đang có dấu hiệu phai nhạt dần. Có vẻ như tuổi Hợi và nửa kia của mình đang có những điều không hài lòng về nhau nhưng cả hai đều không dám nói ra. Nếu không đối mặt trực tiếp với vấn đề và trò chuyện với nhau, thì mối quan hệ của hai bạn sẽ rất khó có thể cứu vãn.

Tuổi Tý lận đận trong công việc, gặp nhiều trắc trở. Đừng bao giờ để người khác ức hiếp mình nhất là những chuyện liên quan tới công việc. Bạn nào đang có ý định xin việc thì cũng đừng quay lại công ty cũ, không nên tìm đến những công ty quá nhỏ. Tương Hình lâm vận khiến Tý mệt mỏi vì chuyện tiền bạc, không nhận được sự ủng hộ của người thân. Con giáp này cảm thấy cô đơn và đau đầu vì những khó khăn tiền bạc mà không có ai nâng đỡ. Các bạn nam nên cẩn thận trong việc tìm người yêu kẻo bị lừa tiền.

Tình duyên là điểm sáng nhờ cục diện Thủy - Mộc tương sinh. Tính tình tốt nên bạn luôn được nhiều người yêu mến. Tý cũng là người chủ động và rõ ràng trong tình yêu nên không phải vướng vào những mối quan hệ mập mờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu phải hết sức cẩn thận nếu công việc có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này bản mệnh sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất nên an phận, không ganh đua tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to. Vận tài có báo hiệu dễ bị hao tài tốn của. Con giáp này sẽ có nhiều việc phải chi tiêu. Bên cạnh đó, tuổi Sửu lưu ý ra đường nhớ chấp hành luật giao thông, đi du lịch thì phải cất tiền, tài sản cẩn thận, mua bán nhớ hỏi giá trước.

May mắn là đường tình cảm tươi sáng, vợ chồng yêu thương nhau, dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia. Con cháu trong nhà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm