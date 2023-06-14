Cuối tháng 4 âm lịch HỒNG PHÚC TỀ TỰU: Thần tài gõ cửa từng nhà trao cơn mưa tiền bạc, bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp định mệnh cuộc đời, bứt phá ngoạn mục đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 13:12

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, làm ăn tấn tới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có khả năng xử lý tốt công việc trong khoảng thời gian ngắn nên sẽ nhanh chóng hoàn thành được những gì mình mong muốn. Bên cạnh đó, với khả năng quan sát tốt và tầm nhìn xa trông rộng không chỉ giúp bạn học hỏi và ghi nhớ nhiều hơn, mà còn giúp đưa ra quyết định sáng suốt và thành công trong sự nghiệp. Vận trình tài lộc đang có dấu hiệu tăng tiến. Đây là lúc những người thuộc con giáp tuổi Tý có thể xem xét đầu tư vào một lĩnh vực mới để tăng thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, bạn cần phán đoán, xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả tối đa.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không mấy hòa thuận, ấm êm do con giáp này đang bận rộn với công việc và không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Tử vi khuyên những người thuộc con giáp tuổi Tý nên biết hài lòng với những gì đã có, và không nên có quyết định vội vã trong tình yêu.

Cuối tháng 4 âm lịch HỒNG PHÚC TỀ TỰU: Thần tài gõ cửa từng nhà trao cơn mưa tiền bạc, bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp định mệnh cuộc đời, bứt phá ngoạn mục đến đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cảnh báo tai họa sẽ đến với công việc của Sửu. Bạn không được lòng nhiều đồng nghiệp vì tính tình thẳng thắn bộc trực. Con giáp ngang bướng này càng trẻ tuổi càng không sợ trời không sợ đất, dễ vướng tranh cãi, kiện tụng nên hãy cẩn thận. Thi thoảng tụ tập sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều so với việc cắm đầu vào kiếm tiền, làm quá sức sẽ đổ bệnh, tiền thuốc thang quá tiền lương. Nhiều bạn sẽ mất tiền vì kiện tụng hoặc tranh chấp công việc, đất đai nên hãy cẩn thận.

 

Thổ Mộc bất dung khiến tuổi Sửu không thuận lợi trong chuyện tình cảm. Một vài kẻ thích nói xấu sau lưng, đặt điều làm cho bạn mất đi niềm tin của mọi người. Sửu cũng nên giao tiếp với những người quan trọng trong công việc của bạn để sau này làm ăn dễ dàng hơn.

Cuối tháng 4 âm lịch HỒNG PHÚC TỀ TỰU: Thần tài gõ cửa từng nhà trao cơn mưa tiền bạc, bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp định mệnh cuộc đời, bứt phá ngoạn mục đến đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất chức hoặc thi trượt trong thời gian tới. Thực ra không phải ai cũng may mắn mãi được, xui xẻo lần này sẽ giúp bản mệnh trưởng thành và khôn ngoan hơn nữa về sau. Vận tài lộc bình ổn nên bản mệnh giữ được ví tiền. Con giáp này là người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm hướng làm ăn, không chịu thua người khác. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời cơ nữa thì mới phát tài được.

Ngược lại, vận trình tình cảm cực kỳ may mắn. Đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát nhờ có người nâng đỡ. Con giáp này biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an mạnh khỏe, ăn nên làm ra.

Cuối tháng 4 âm lịch HỒNG PHÚC TỀ TỰU: Thần tài gõ cửa từng nhà trao cơn mưa tiền bạc, bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp định mệnh cuộc đời, bứt phá ngoạn mục đến đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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