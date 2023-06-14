Liên tiếp 13 ngày 16/6-28/6 THAY ĐỔI VẬN MỆNH: 3 con giáp đón phúc khí đổi đời, phúc lộc một đời, gặp nhiều may mắn và hơn thế nữa là tìm được nửa kia chân ái của đời mình, hạnh phúc mỹ mãn

Công việc của tuổi Dậu sẽ tiến triển thuận lợi và đạt được nhiều thành tựu nhờ vào khả năng, kinh nghiệm. Con giáp này giỏi xử lý các rắc rối trong thời gian ngắn, đồng thời sự siêng năng và chăm chỉ cũng sẽ giúp bạn ghi điểm với cấp trên. Vận may về tài chính rất tốt, tiền bạc của tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Con giáp này vẫn đang dựa vào năng lực của bản thân để đạt được thành công, nhờ đó thu nhập cũng tăng và bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần quá lo lắng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đang phát triển thêm một bước tiến mới. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dậu và đối phương đã gắn kết hơn rất nhiều sau khi cả hai dành thời gian để lắng nghe và cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình.

Nếu có ý định mở hàng, xin việc hoặc làm hồ sơ thì nên tiến hành trong hôm nay. Bên cạnh đó sự liêm chính và nhiệt tình cũng đem lại cho con giáp này những cộng sự tốt bụng. Nhị Hợp đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bản mệnh từ việc kinh doanh, đầu tư. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người tuổi này, bạn không phải là người hoang phí, chơi được nhưng làm cũng được. Vì tự chủ được kinh tế nên nhiều người đặt niềm tin ở bạn, không dám soi mói.

Tuy nhiên tình duyên có rắc rối vì Mộc Thổ tương khắc. Những người bị tổn thương đóng cửa trái tim mình và giả vờ rằng họ không cần tình yêu. Có lúc bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà mình không thích, thậm chí là ghét bỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi sắp tới dễ có mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng. Nhưng có nhiều việc bất ngờ nảy sinh ngoài kế hoạch khiến cho con giáp này không thể xoay xở kịp thời được. Ngược lại tài lộc của tuổi Hợi sinh sôi nảy nở. Những người đang làm ăn ở phương xa có cơ hội kiếm tiền đến tận nhà. Con giáp này có động lực kiếm tiền rất mạnh, dễ gặp được cơ hội làm ăn lớn.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi cũng rất khởi sắc. Quan hệ xã giao hài hòa, có nhiều bạn bè tốt sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn. Người đã có gia đình, vợ chồng sẽ sắp xếp chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cùng con cái.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm