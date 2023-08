Đúng 13h05 ngày 3/5 âm lịch: 3 con giáp cẩn trọng vận xui, công việc xuống dốc trầm trọng, sa cơ lỡ vận, vừa thất thoát tiền bạc lại còn gặp chuyện thị phi, tiểu tam quấy phá

Chịu tác động từ Kiếp Tài nên Hợi làm ăn thất bát, không có người hỗ trợ. Làm gì cũng phải cẩn thận không được qua loa, nếu sơ suất là dẫn đến tai họa nghiêm trọng. Bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. May mắn là có Tam Hợp chiếu sáng con đường tiền bạc nên Hợi không bị thất thu. Người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực ăn uống. Hợi cũng tỉnh táo trong chuyện nợ nần nên sẽ không cho bất cứ ai vay tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất không mấy tốt đẹp. Khi tâm trạng không ổn định và dễ căng thẳng, con giáp này thường vội vàng đưa ra quyết định và dễ mắc sai lầm. Theo tử vi, bạn cần giữ bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Vận trình tài lộc tuy có phần sa sút do chi tiêu quá hào phóng, nhưng tuổi Tuất vẫn tỉnh táo, sáng suốt và biết đâu là điểm dừng. Do đó, tình hình tài chính của bạn vẫn trong tình trạng an toàn. Thời điểm này, bạn nên tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư để tăng thêm nguồn thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ngày càng khởi sắc do tuổi Tuất và nửa kia của mình đều biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, cùng đồng cảm và chấp nhận khuyết điểm của nhau. Đôi lúc có thể xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng mọi điều sẽ nhanh chóng được giải quyết tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý bấp bênh, dễ có tiểu nhân tranh chấp. Đặc biệt là những người làm công chức, sắp tới thành tích dễ bị phủi sạch, không được đền đáp. Bù lại vận tài lộc khá tốt. Thật may mắn là con giáp này biết cân bằng giữa tiền bạc và các mối quan hệ làm ăn. Dù bận rộn nhưng bản mệnh vẫn xử lý khéo léo mọi chuyện liên quan đến tiền.

Mặt tinh thần chịu áp lực, nhiều muộn phiền. Con giáp này thẳng tính, nói năng không kiêng nể ai nên nếu ai xúc phạm là con giáp này bật lại ngay, dễ làm mất lòng người khác. Đến tuổi này rồi bản mệnh chẳng cần lấy lòng ai cả, ai chơi được thì ở lại không thì thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm