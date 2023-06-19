Đúng Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch: 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng ưu ái, khẳng định năng lực của bản thân, lộc lá đầy nhà, đào hoa chạm đỉnh, hưởng cuộc sống viên mãn

Chính Tài thần đang che chở người tuổi Mùi, giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa thị phi và chân lý. Phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn của bạn thu hút sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo. Chính vì vậy mà bạn sẽ có được tiến triển rất lớn trong tương lai. Mặt tài lộc của người tuổi Mùi cần đề phòng tính tình hướng nội và tự mình làm chủ. Tuy Thất Sát gây ảnh hưởng đến giao tiếp công việc, nhưng bạn cần cẩn trọng hơn vì hành động không suy nghĩ trước có thể dẫn đến rắc rối về tiền bạc.

Về tình cảm, người tuổi Mùi có thể gặp những nốt trầm buồn trong mối quan hệ. Sự tác động xấu từ Cục diện Chính Tài khiến bạn phải đối mặt với những rạn nứt tình cảm không mong muốn.

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu trở thành tấm gương sáng để mọi người trong tập thể noi theo. Bạn luôn sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được phân công, không vì khó khăn, khúc mắc mà nghĩ đến việc từ bỏ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường nên chẳng còn sợ kẻ xấu tìm cách phá hoại. Nếu có thể, bạn nên dần suy tính đến việc mở rộng thị trường, thu hút những đối tượng khách hàng mới.

Tuổi này nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy mới gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho tuổi Thân nhắc nhở bản mệnh nên tự mình lên kế hoạch và hoàn thành những công việc dang dở. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người, giúp cho mọi việc diễn ra thuận lợi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quan hệ tốt của bạn đã xây dựng từ trước đến nay sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Vận trình tài lộc tiến triển một cách tốt đẹp. Việc nắm bắt tốt mọi cơ hội kiếm tiền trước mắt giúp cho con giáp này mau chóng gặt hái quả ngọt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Bản mệnh có thể gặp nhiều chuyện hiểu lầm, mâu thuẫn xảy ra trong đời sống hôn nhân. Người trong cuộc nói lời thiếu suy nghĩ nên dễ gây tổn thương cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm