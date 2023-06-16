Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc rủng rỉnh, vận trình bừng sáng, dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc phấn khởi, khiến nhiều người ngưỡng mộ trong ngày 26/6

Nhờ có Lục hợp mà con giáp tuổi Dậu nhận được sự trợ giúp và điều quan trọng là bạn biết lắng nghe, ghi nhận góp ý để sửa sai, hoàn thiện những gì mình đang tiến hành. Vận trình tình cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian này khi bạn biết hạ bớt cái tôi, trở nên thấu hiểu và dịu dàng hơn với một nửa của mình.

Thậm chí có lúc mối quan hệ lại có cơ hội thăng hoa, đẹp đẽ như thuở ban đầu. Chính Quan hỗ trợ để tuổi Dậu khai thác tiềm năng của mình. Lúc này những khởi đầu hứa hẹn trong cuộc sống sẽ xuất hiện. Vì thế, hãy quan sát và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tiềm năng nhé.

Cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn thường xuyên than thân trách phận mỗi khi gặp rắc rối. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn chẳng có hành động tích cực nào để giải quyết khó khăn cả. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, công việc sẽ chỉ càng thêm bế tắc mà thôi. Đây là lúc con giáp này nên dũng cảm nhìn nhận và đánh giá những gì đã qua, từ đó rút ra bài học đáng giá để không phạm phải trong tương lai.

Bên cạnh đó, Thổ vượng cũng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Ngọ cảm thấy chán nản với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Bản mệnh nên nhớ rằng dù các vết thương ấy đến từ một cuộc tình không trọn vẹn hay từ những mối quan hệ xung quanh, chúng sẽ sớm biến mất và nhường chỗ cho những khởi đầu mới. Có thể gặp nhiều trở ngại trong công việc, nhưng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tốt thì những khó khăn này sẽ sớm được giải quyết. Vì thế, hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất là trong lĩnh vực mình cảm thấy đang tự ti, yếu kém.



Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu tốt để bản mệnh cảm thấy an tâm, sẵn sàng đối mặt với trở ngại hoặc sự vất vả ở hiện tại. Có thể sự bù đắp đó là tiền bạc hoặc tình hình tài chính đang ngày một cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm