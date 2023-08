Đúng ngày 30/6 MAY MẮN GẤP BỘI: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố đặc biệt, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà, toàn gia đắc lộc, cơ hội đổi đời, cả nhà vạn sự như ý

Công việc của tuổi Thân diễn ra không như mong đợi, bạn không nên quá lo lắng và nản lòng trước tình hình hiện tại, mà thay vào đó hãy tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc rèn luyện và cải thiện bản thân. Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn sẽ đưa đến những kết quả bất ngờ. Vận trình tài lộc hanh thông, các nguồn thu nhập đều tăng do có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, tuổi Thân cũng cần kiểm soát chi tiêu để tránh lãng phí. Hãy sớm lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để kiểm soát tài chính tốt hơn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không có nhiều thay đổi. Có vẻ như tình duyên vẫn chưa đến để con giáp này tìm được người mang đến hạnh phúc và cảm giác an toàn. Tuy nhiên, tuổi Thân đừng nản lòng mà hãy dành thời gian để chữa lành bản thân, rồi tình yêu sẽ tự đến với bạn.

Đường quan lộ của Dậu thuận lợi, ký kết hợp đồng làm ăn có nhiều lộc lá. Dù không xuất sắc nhưng ít ra người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối lớn nào, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp. Dậu nên cẩn thận hết sức trong chuyện tiền bạc hôm nay do bạn gặp phải Tương Xung cục. Trong vấn đề vay mượn thân đến mấy cũng phải giấy trắng mực đen để sau này đỡ cãi cọ. Khuyên tuổi này không nên làm liều vay tiền to để mua xe, mua đất, thời gian này hãy an phận.

Cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc cho thấy con giáp này không được lòng bạn bè, nhiều lúc ăn nói quá thẳng thắn khiến người ta rất ngượng. Hội độc thân đừng nuôi hy vọng ai đó sẽ tiến tới với bạn, thời điểm này duyên chưa tới nên rất khó để có người yêu.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất may mắn hơn người, sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc thăng chức. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn. Tuy nhiên, con giáp này cần phải học cách nhìn người và phân biệt người tốt kẻ xấu và tìm ra đâu mới là người đáng tin tưởng. Không phải ai hỏi mượn đồ đạc, mượn tiền cũng có thể cho được, nguy cơ mất trắng cực kỳ cao.

Ngoài ra, tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương. Con giáp này làm gì cũng làm một mình, người nhà không biết đường nào mà lần, suy nghĩ hơi bồng bột dễ gây ra tranh cãi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm