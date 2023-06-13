3 con giáp trời sinh tốt số, có tài lộc bùng nổ, dư dả đón phúc lộc, tiền bạc bao la, của cải ngập tràn, hút sạch may mắn tứ phương trong 13 ngày cuối tháng 6/2023

Sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra không tệ. Sự thông minh và hoạt bát trong công việc đã giúp con giáp này hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, bạn vẫn còn có nhiều khuyết điểm và để khắc phục thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến ​​của người khác. Vận trình tài lộc không được tốt. Thói quen tiêu tiền một cách thiếu suy nghĩ là điều làm cho tuổi Thìn nhanh chóng bị cạn kiệt tài chính. Cách duy nhất để giữ cho túi tiền của bạn luôn ở mức ổn định là tiết kiệm và chỉ tiêu tiền vào những thứ cần thiết.

Vận trình tình duyên không được như ý. Cả tuổi Thìn và nửa kia đều có cái tôi quá lớn, chính vì vậy mà cả hai khó có thể dung hòa được những khác biệt, gây ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi.

Tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của bản mệnh. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch. Hãy lắng nghe lời khuyên từ người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế, con đường bản mệnh đi sẽ thuận lợi hơn.

Trên phương diện tình cảm, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến đối phương dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Chính Quan nâng đỡ nên có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong công việc. Những thách thức và khó khăn trước mắt không khiến bạn nao núng, sợ hãi hay lùi bước bởi bạn cho rằng đó chính là cơ hội để mình rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm. Vận tài chính của tuổi này khá tốt đẹp, nhờ thế mà tinh thần được thoải mái, thảnh thơi phần nào, không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Nguồn thu nhập duy trì ở mức ổn định, con giáp này nên tập trung làm tốt công việc chính của mình để đảm bảo ngân sách luôn được duy trì như hiện tại.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại có rắc rối khi tuổi Mùi gặp phải cục diện ngũ hành xung khắc. Giữa bạn và nửa kia có nhiều quan điểm trái ngược, hai người lại không cố gắng tìm cách hòa hợp mà thường để xảy ra tranh cãi nhằm bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, không ai chịu nhường ai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm