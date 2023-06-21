Đúng 23/6 tới: 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền căng đầy ví, gia tài khang trang, sống trong vinh hoa phú quý, vận trình cực kì thông thoáng

May mắn của tuổi Tuất dường như tan biến hết. Công việc của bản mệnh không mấy suôn sẻ và liên tục mắc phải lỗi sai, tâm trạng vì thế cũng trở nên bực dọc, khó chịu, càng loay hoay lại càng lộ ra nhiều sai sót. Con giáp này còn có cảnh báo nguy cơ mất tiền mất bạc, làm ăn thua lỗ hay bị lừa lọc. Do bản mệnh không sáng suốt khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc nên vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc.

Vận trình tình cảm cũng có nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Con giáp này và đối phương đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Tuổi Tý có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ hay kẻ tiểu nhân. Những điều bạn đạt được khiến đối phương sinh lòng ghen tị, ngấm ngầm tìm mọi cách để quấy rối, thậm chí đơm đặt để hủy hoại danh tiếng của bạn. Thiên Tài xuất hiện mang tới cho Tí một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, nhưng bạn cũng đừng vội vàng bất chấp tất cả mà lao đầu vào đầu tư. Mọi thứ có thể không đơn giản như bạn nghĩ, đừng quên hung vận trong ngày khá lớn, cẩn tắc vô áy náy kẻo mất cả chì lẫn chài.

Bù lại, Kim sinh Thủy nên chuyện tình cảm rất thuận lợi. Con giáp này vô cùng hạnh phúc mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, bạn và người ấy có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể hài lòng với kết quả công việc mà bạn nhận được. Đặc biệt, con giáp này có đồng nghiệp tương trợ nên rất thuận lợi, làm bất cứ chuyện gì cũng không đơn thương độc mã. Nhân cơ hội này, bạn có thể lập cho mình một nhóm cộng sự làm việc ăn ý, cùng chung mục tiêu và gắn kết với nhau, sẽ rất hữu ích cho tương lai đấy. Tình hình tài chính cũng có sự cải thiện rõ rệt, bạn hài lòng khi nhiều nguồn thu có dấu hiệu tăng tiến. Với người làm kinh doanh buôn bán, dù nhiều khi phải vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng bù lại kết quả rất xứng đáng, lợi nhuận đúng như những gì bạn mong đợi.

Kim – Thủy tương sinh, vận đào hoa của người độc thân nở rộ, nhưng có vẻ như bản thân người này lại thờ ơ và bỏ qua mọi cơ hội do chưa thật sự rung động với ai. Chòm sao này rất tự tin vào bản thân và cho rằng sẽ có những mối duyên tình phù hợp hơn với mình sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm