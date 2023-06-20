Phát hờn với 3 con giáp may mắn được thần linh chiếu cố, lộc gánh đầy nhà, một bước tiến thẳng đến vinh quang, tiếng tâm lừng lẫy, hỷ sự liên tiếp đến trong 3 ngày cuối tuần 23-25/6/2023

Tuổi Dần làm việc hăng hái và nhiệt tình. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra. Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng nhưng bản mệnh cũng vẫn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của con giáp này cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên của tuổi Dần lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bản mệnh cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa.

Người tuổi Thìn đang được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn.

May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, mối quan hệ đang trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào. Hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được dự báo có thể vướng phải một số rắc rối trong công việc do thái độ cư xử của mình. Bản tính hiếu thắng, kiêu ngạo của bản mệnh bị đẩy lên cao trong hôm nay. Điều đó khiến bạn chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác, tự cho mình là đúng và nổi nóng khi có người đi ngược lại quan điểm của bản thân. Các mối quan hệ xã giao xấu đi sẽ khiến bạn khó tận dụng được sự mạnh tập thể - mà đó lại chính là chìa khóa để đẩy nhanh hiệu suất công việc. Bạn nên điều chỉnh lại thái độ của bản thân. Về tài chính, thu nhập của bạn duy trì ở mức trung bình, không có khoản thu nào lớn, cân nhắc đầu tư kẻo thua thiệt.

Ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở, do thời gian này bản mệnh rất nhạy cảm nên chỉ cần một câu nói hay hành động vô ý của nửa kia cũng có thể khiến bạn nổi đóa lên. Hơn nữa, vì hai người thiếu sự chia sẻ, trò chuyện với nhau, không quan tâm tới cảm nhận của đối phương nên tình cảm đang dần phai nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm