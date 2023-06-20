Đúng 5h05 ngày Diệt Sâu Bọ 5/5 âm lịch THẦN TÀI THEO GÓT: 3 con giáp mua nhà, tậu xe cuộc sống lên hương, giàu có hết phần thiên hạ, hưởng vinh hoa phú quý, chú ý nắm bắt cơ hội

Tuổi Tý có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ hay kẻ tiểu nhân. Đối phương đang ngấm ngầm tìm mọi cách để quấy rối, thậm chí đơm đặt để hủy hoại danh tiếng của bản mệnh. Con giáp này có một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, nhưng cũng đừng vội vàng bất chấp tất cả mà lao đầu vào đầu tư. Mọi thứ có thể không đơn giản như bản mệnh nghĩ, đừng quên hung vận trong ngày khá lớn, cẩn tắc vô áy náy kẻo mất cả chì lẫn chài.

Bù lại, vận trình tình cảm rất thuận lợi. Con giáp này vô cùng hạnh phúc mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, bản mệnh và đối phương có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Dần việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng nhưng bạn cũng vẫn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú Hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của con giáp này khá thuận lợi, sự nghiệp lên hương, không gặp phải trở ngại gì. Nhìn chung bản mệnh chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. May mắn cũng trải dài cho Sửu ở phương diện tài chính. Cơ hội kiếm tiền đang ngày một nhiều hơn vì thế bạn nên tận dụng cơ hội tốt để triển khai các kế hoạch kiếm tiền. Với người làm công việc cố định, nếu chưa biết cách tăng thu nhập thì bạn có thể sắp xếp lại thời gian, tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ nào đó.

Nhân duyên, tình cảm của người tuổi Sửu khá hài hòa thân thiết. Con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười, đi đến đâu cũng được quý mến.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm