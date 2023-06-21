Chúc mừng 3 con giáp có vận khí tươi tốt, số mệnh dát vàng, đạt được những thành tựu lớn, kiếm tiền dễ dàng, ôm trọn may mắn, tương lai trải thảm hồng trong ngày đầu tháng 7/2023

Tuổi Thân nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, bạn làm ăn chung trong thời gian tới đây. Tiểu nhân sinh ghen ghét, họ cho rằng bạn may mắn mà có được nhưng không ai hiểu bạn đã trải qua giai đoạn khó khăn đến thế nào, thậm chí kể ra cũng không ai tin. Thân đang tự ép bản mình trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan nên thu nhập sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Làm việc gì bạn cũng cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát.

Cục diện Thổ sinh Kim bù đắp cho tuổi Thân trên con đường tình cảm. Bạn được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, có thời gian đưa con cái đi chơi.

Được bày tỏ ý kiến của bản thân và được người khác tôn trọng trong công việc. Thời gian này nếu không có việc cần thiết thì cũng không cần phải đi lại nhiều, cứ làm tốt việc của mình rồi đi về nhà nghỉ ngơi nạp lại năng lượng. Tình hình tài chính rất ổn ở thời điểm này. Tiền bạc dồi dào cũng là do bạn chăm chỉ làm ăn chứ không phải là do dựa dẫm vào người khác. Nếu bạn thực sự thích thú công việc này thì phải chăm chỉ để có khả năng thăng tiến và tăng lương trong thời gian cuối năm nay.

Thổ - Thổ tương hòa cho thấy con giáp này giữ được sự ôn hòa cho gia đình, bạn luôn là người đem đến tiếng cười cho người thân. Những cuộc hẹn quan trọng thì đừng ngại ngần tham gia vì đó chính là cơ hội cho bạn phát triển bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cẩn thận với cấp dưới, người làm chung và bạn bè. Có điềm đấu đá, tranh chấp, phủi sạch công lao của bản mệnh trong thời gian qua. Bản mệnh có năng lực, nếu mà chịu bất công nên vùng lên nói thẳng, không cần phải sợ. Con giáp này dễ dính thị phi, bị bạn bè chơi đểu, quỵt nợ, vợ chồng bất đồng ý kiến cãi nhau. Tuổi Dậu làm gì cũng lủi thủi một mình, cố gắng hết sức nhưng không được thông cảm, hễ an nhàn một chút lại bị tiểu nhân ghen ghét, dè bỉu.

Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày. Đặc biệt là tuổi Dậu trong lĩnh vực kinh doanh có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm