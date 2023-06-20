Đúng 22h06 ngày 22/6 THOÁT VẬN XUI: 3 con giáp may mắn được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, cơ hội đổi đời, bạc tỷ tìm tới tận cửa, sắm nhà, mua xe chỉ trong năm 2023

Vận khí của tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng với tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp tuổi Tỵ có được thành quả bất ngờ.

Tuy nhiên, con giáp này có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng nhưng chớ nên đối chọi gay gắt. Bản mệnh nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu.

Tỷ Kiên mang tới cho bạn sự kiên định để thêm tự tin với lựa chọn của mình. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung vào mục tiêu duy nhất, không còn loay hoay tìm kiếm trong mờ mịt nữa. Công việc khi đã có mục tiêu rõ ràng thì cũng sẽ được giải quyết nhanh hơn. Vận tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nếu có cơ hội tốt để tiết kiệm hay đầu tư thì Mùi hãy nắm bắt ngay nhé. Song trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào bạn cũng cần phải tìm hiểu và suy tính thật kỹ để tránh mắc phải sai lầm trong quyết định của mình nhé.

Thổ sinh Kim giúp tình yêu cũng nở rộ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Gia đình ngập tràn tiếng cười, phải nói là bạn đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ khá tốt đẹp và may mắn. Bạn được quý nhân phù trợ, tiếp thêm sức mạnh trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Nhờ vậy con giáp này có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được những sai lầm không đáng có. Thu nhập của tuổi này vẫn đang ở mức ổn định. Nguồn thu cố định từ công việc chính giúp bạn ổn định được cuộc sống, lại thêm thói quen tích lũy nên bạn còn có chút dư dôi để dành cho những lúc ốm đau bệnh tật. Thời gian này bạn có thể thử xem xét đầu tư vào lĩnh vực mới, mở rộng quy mô làm ăn nữa.

Tuy nhiên, Kim – Hỏa xung khắc dự báo, đầy căng thẳng đối với bản mệnh với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình, thậm chí cả người thân trong gia đình. Bên cạnh đó người tuổi Ngọ cũng cần lưu ý sức khỏe, đừng vì tham công tiếc việc mà khiến cơ thể kiệt sức.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm