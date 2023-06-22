Phật Bà mở sổ vàng: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, vét cạn lộc trời, ôm trọn tiền của, âm thanh giàu có vang vọng, cuộc sống bùng nổ như tươi sáng trong 13 ngày tới 5/7/2023

Tuất sẽ được cấp trên khen ngợi, được khách hàng tin tưởng, cho lộc. Bạn hãy cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển công ty. Nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên người này biết dung hòa tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nữ tuổi Tuất nhu mì, khéo léo, đối xử nội ngoại công bằng để lộc cho con cái. Nam tuổi này thì ra ngoài giỏi ăn nói, biết cân bằng gia đình và các mối quan hệ ở bên ngoài.

Đường tiền bạc ổn định, không có biến động. Tuy nhiên, có khoản chi bất ngờ thì đó cũng là khoản chi bắt buộc và cần thiết nên bạn đừng quá lo lắng hay tiếc tiền, về sau Tuất sẽ thấy được lợi ích của nó.

Thương Quan giáng họa khiến Tý đau đầu vì công việc hiện tại. Thời buổi khó khăn đã đành, nay người kinh doanh còn gặp phải khách hàng khó tính. Gần đây bạn còn phải lo trăm việc không tên, rõ ràng rất muốn yên ổn nhưng toàn chuyện không đâu ập tới. Tài lộc cũng bất ổn, con giáp này mua bán cái gì cũng phải cẩn thận, đặc biệt là khi mua xe cũ hoặc đồ điện tử cũ kẻo bị lừa. Ai muốn đầu tư kinh doanh thì cũng nên tránh ngày này ra kẻo lỗ vốn và dính bẫy tiểu nhân.

Cục diện Thổ - Thủy bất dung báo trước đường tình cảm bất ổn của con giáp này. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn, đôi khi phải biết ích kỷ một chút để từ chối người khác trong những lúc cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Việc làm ăn kinh doanh của tuổi Hợi không như ý. Nếu không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những chông gai, thử thách phía trước. Con giáp này nên trau chuốt hình ảnh và ăn nói nhỏ nhẹ một chút. May mắn là bản mệnh được lộc bất ngờ. Dù công việc hơi ảm đạm như bù lại tuổi Hợi hay được mời đi ăn, được cho quà, cho đồ ăn. Con giáp này cứ chú tâm vào bồi dưỡng năng lực thêm nữa để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trên phương diện tình cảm, có những cuộc tranh cãi liên tiếp xảy ra khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, thiếu vắng hơi ấm, vợ chồng ngày càng xa cách. Con cái có chuyện không vui nên cha mẹ cần tâm sự, hỏi thăm để khích lệ con.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm